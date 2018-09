vor 36 Min.

Kinder lernen die Königin der Instrumente kennen

Bei einem Familienkonzert in der Roggenburger Klosterkirche stehen die Orgel und die Arche Noah im Zentrum - nach etwas holprigem Start.

Von Stefan Kümmritz

Ein wunderschönes Familien-Orgelkonzert in der Roggenburger Klosterkirche, das sich unter dem Titel „Auch die kleine Maus darf mit – Die musikalische Reise der Arche Noah“ vorwiegend an die Kinder richtete, hat nach schwierigem Start großen Beifall gefunden.

Zunächst war der Andrang der Besucher sehr überschaubar. Nur die vordersten Reihen der Kirche waren besetzt. Dann hatte das Mikrofon, das Karin Bertele und Katrin Stötter vom Familienzentrum für Familie, Umwelt und Kultur benutzten, um den Kindern auf heitere Art die Geschichte von Noah und seiner Arche zu erzählen, seine Tücken. Erst kam es aus den Lautsprechern so leise, dass man schon in Reihe acht fast nichts hören oder gar verstehen konnte und die Stimmen beim Einsatz der Orgel vollends verschluckt wurden, dann knarrte es nur noch aus den Lautsprechern. Glücklicherweise war ein zweites Mikro vorhanden und fortan funktionierte alles reibungslos. Nun hatten alle ihren Spaß.

Der Organist zieht alle Register - und die Kinder hören zu

Die am Anfang sehr zurückhaltenden Kinder tauten prächtig auf und wenn Bertele und Stötter Fragen an sie richteten, hoben immer mehr von ihnen die Hand, um sie zu beantworten. Vor allem dann, wenn es darum ging, aufgrund der von Organist Martin Geßner, selbst Orgelbauer und Intonateur, wundervoll gespielten Melodien, bei denen er alle Register zog, zu erraten, welches Tier, das auf die Arche kam, Geßner gerade musikalisch dargestellt hatte. Die Kinder hatten kaum Mühe, ein Schaf, einen Elefanten oder einen Löwen zu erkennen. Dazu erzählten Bertele und Stötter die Geschichte von der Arche, auf der sich viele Tiere, die sich „sonst nicht so mögen oder die sich vorher noch gar nicht kannten, bestens verstanden“. Gespannt lauschten die Kinder, von denen einige zwischendrin auf ganz einfachen „Instrumenten“ spielen durften, wie die Geschichte ausging. Wie nach 40 Tagen und Nächten die Sintflut vorbei war und wie Noah, nachdem fröhlich gefeiert worden war, eine Taube zur Erkundung der Lage ausschickte, die beim dritten Mal nicht mehr zurückkehrte, weil sie in einer nun wieder heilen Welt eine bessere Bleibe gefunden hatte.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der kleinen und großen Zuhörer oben beim Organisten. Geßner erklärte allen höchst leutselig, wie man eine Orgel spielt, was man alles mit den zu ziehenden Registern anstellen und wie man Vogelgezwitscher erzeugen kann, oder wie der höchste und tiefste Ton klingt. Gestaunt haben die Besucher, als sie hörten, dass die große, wohlklingende Orgel aus 3600 Pfeifen besteht. Klein wie Groß waren von der Einführung in die Geheimnisse des Instruments begeistert.

