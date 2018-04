vor 39 Min.

Kinder pflanzen bunte Beete

Fleißig pflanzen die Sämlinge ihre Beete in Oberreichenbach an – um sie ab sofort pflegen.

Gartenaktion in Oberreichenbach

Die Jugend des Vereins für Gartenbau und Landespflege pflanzte am Samstag Sämlinge in Oberreichenbach. Damit startete der im Jahr 1896 gegründete Verein für Gartenbau und Landespflege in die neue Saison. Bei der Pflanzaktion der Jugendgruppe „Weißenhorner Sämlinge“ legten die acht bis 15 Jährigen verschiedene Gemüsebeete an.

Jedes Kind erhielt ein eigenes Beet zum Bepflanzen und ist ab sofort für dessen Pflege selbst verantwortlich. Die Erträge werden nach der Ernte aufgeteilt. Bei strahlendem Sonnenschein machte die Gartenarbeit sichtlich Spaß. Der Weißenhorner Verein zählt derzeit etwa 170 Mitglieder, wie Vorsitzender Josef Wanner erläuterte. Zusammen mit seiner Frau Aurelia betreut er eine Streuobstwiese am Ortsrand von Oberreichenbach.

In der Vergangenheit wurden um die 3000 Quadratmeter Blumen angepflanzt. Zudem ist der Garten eine Heimstatt für alte Obstsorten. Neben der „Berner Rose“ gedeiht hier auch der im Landkreis nur sechs Mal vertretene „Zitronenapfel“. Birne und Walnuss finden ebenso eine Heimstatt wie vom Straßenbau gerettete Bäume. Ein Bienenhaus und Laufenten runden die Oase ab. Um die Jugendarbeit weiterführen zu können, sucht der Verein dringend Helfer und Betreuer. Nur damit, so Wanner, kann das Weiterbestehen der „Sämlinge“ und des idyllischen Gartens gesichert werden. (rman)