vor 34 Min.

Kinder schauen der Polizei auf die Finger

Was macht ein Polizist eigentlich so genau? Wie nimmt man Fingerabdrücke? Und wie sieht ein Polizeiwagen eigentlich von innen aus? Diese Fragen werden bei der Kinder-Tour geklärt.

Die Neu-Ulmer Stadtspaziergänge starten bald wieder. Auch Touren für Erwachsene sind geplant. Ein Überblick.

Nach der Sommerpause startet wieder die Veranstaltungsreihe „Neu-Ulmer Stadtspaziergänge“ mit Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Zwei Spaziergänge und eine Kinder-Tour stehen im September und Oktober auf dem Plan.

Los geht das Programm im zweiten Halbjahr am Montag, 10. September, mit dem Spaziergang „Wohlfühlstadt Neu-Ulm – seniorengerecht“. Unter diesem Motto können sich Interessierte zusammen mit dem Rathauschef zu einer Erkundungstour durch die Innenstadt aufmachen. Gemeinsam mit dem Beraterkreis Senioren wird die Innenstadt einmal aus dem Blickwinkel der älteren Mitbürger heraus betrachtet. Von der Donauklinik aus geht es entlang der Donau zum Brückenhaus. Von hier aus führt der Weg weiter über die Insel, zur Maximilianstraße und weiter zur Unterführung Gänstorbrücke. Am Ende des Stadtspaziergangs wird im Brauhaus Barfüßer eingekehrt. Treffpunkt zum Spaziergang ist um 17 Uhr am Haupteingang der Donauklinik.

Anmeldung im Neu-Ulmer Rathaus, telefonisch oder per E-Mail

Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren dürfen sich am Donnerstag, 27. September, auf eine spannende Kinder-Tour bei der Polizeiinspektion in Neu-Ulm freuen. Dabei haben sie die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Inspektion zu schauen und viel Interessantes rund um den Beruf des Polizisten zu erfahren. Die Tour eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Kinder sollten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Los geht es um 16.30 Uhr. Treffpunkt ist der Haupteingang der Polizeiinspektion Neu-Ulm in der Reuttier Straße 64.

Den Abschluss der diesjährigen Stadtspaziergänge bildet am Montag, 1. Oktober, eine Tour durch Finningen. Der Neu-Ulmer Stadtteil hat in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen gefeiert. Der Spaziergang steht daher unter dem Motto „700 Jahre Finningen – Geschichte und Geschichten“. Friederike Alt und Hermann Knaier werden gemeinsam mit Oberbürgermeister Noerenberg durch Finningen spazieren und allerlei Interessantes über das Leben im Ort erzählen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz der Gaststätte Zum Kreuz (Dorfstraße 34). Hier findet nach dem Spaziergang auch der Abschluss mit einer zünftigen Einkehr statt.

Die Teilnahme an den Spaziergängen ist kostenlos. Anmeldungen für die beiden Spaziergänge im zweiten Halbjahr sind ab sofort bei der Abteilung Stadtplanung im Rathaus unter der Telefonnummer 0731/7050-3101 oder per Mail unter stadtplanung@neu-ulm.de möglich. Die Teilnehmerzahl bei den Spaziergängen ist auf 30 Personen begrenzt. An der Kinder-Tour können 20 Kinder teilnehmen. Es gibt es noch wenige Restplätze. (az)

