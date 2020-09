vor 34 Min.

Kinder steigen in Firmenhalle ein und richten hohen Schaden an

Der Polizei wird ein Einbruch im Weißenhorner Teilort Biberachzell gemeldet. Vor Ort treffen die Beamten auf zwei 12-Jährige und sehen den angerichteten Schaden.

Zwei zwölf Jahre alte Jungen sind am Dienstagabend im Weißenhorner Teilort Biberachzell in eine Firmenhalle eingestiegen und haben dort einen Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro angerichtet.

Demnach wurde die Polizei darüber informiert, dass gerade in der Halle ein Einbruch stattfinden würde. Zwei Streifen fuhren daraufhin dorthin und stellten fest, dass zwei Zwölfjährige Holzlatten beschädigt hatten, um in die Firmenhalle einsteigen zu können.

Im Innern hatten die beiden Jungen dann Graffitis gesprüht, die Glasscheibe einer Vitrine zerstört und einen elektrischen Kran als „Spielgerät“ zweckentfremdet.

Wie oft sie dort waren und wer sonst noch dabei beteiligt war, müsse noch durch weitere Ermittlungen geklärt werden, so die Polizei. Die beiden Kinder wurden an die Eltern übergeben. (az)

