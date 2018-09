05:00 Uhr

Kinderfest: Eine Feier für die Kleinen mit vielen Köstlichkeiten

Ein Flohmarkt ergänzt am Sonntag. 30. September, erstmals das Kinderfest in Weißenhorn. Zudem gibt es beim "Essen der Nationen" viele Gerichte zu probieren.

Wegen der positiven Erfahrungen im Vorjahr behält die Stadt Weißenhorn die Kombination bei. Parallel finden am Sonntag, 30. September, gleich zwei Feste statt: das Kinderfest und das „Essen der Nationen“. Hinzu kommt als Neuheit ein Kinderflohmarkt am Nachmittag in der Schranne.

Es ist bereits die dritte Auflage des Festes der kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt, die Besucher auf dem Kirch- und dem Schlossplatz probieren können. Wie Volker Drastik vom städtischen Kulturbüro mitteilt, sind beim „Essen der Nationen“ diesmal auch wieder die Köche der Kochschule „Aldo Moro“ aus der Partnerstadt Valmadrera dabei, die italienische Kreationen anbieten. Außerdem sind Leckereien aus der deutschen, türkischen und asiatischen Küche erhältlich. Die Schlossgaststätte „Anno 1460“ beteiligt sich am Programm, ebenso unter anderem auch das Eulencafé, das Platzcafé, der französische Partnerschaftsverein und der Asia Imbiss mit dem laotischen Kulturverein. Das Fachgeschäft Hinträger schenkt Weine aus, die Bewirtung mit sonstigen Getränken übernimmt der Fußballverein Weißenhorn. Die musikalische Begleitung dazu übernimmt am Sonntag von 11 bis 14 Uhr Thomas Dirr mit seinem Jazztrio „Two or Company“.

Mitmach-Stationen und Aufführungen

Für die kleinen Besucher steigt von Mittag an das Kinderfest in der Altstadt sowie in und um die Stadthalle herum. An vielen Stationen in der Innenstadt gibt es Mitmachangebote, Vorführungen und Attraktionen. Auf der Hauptbühne zeigen Kinder von 14.30 bis 17 Uhr in verschiedenen Gruppen, was sie einstudiert haben.

Einmal selbst Ritter sein, Kinderyoga ausprobieren, sich schminken lassen, Bierkisten stapeln, mit dem Segway fahren, Basteln, Ponyreiten und vieles mehr – Familien mit Kindern können sich auf ein reichhaltiges Angebot freuen, zu dessen Gelingen Schulen, Kindergärten, Vereine und Organisationen beitragen. Ein Flyer listet sämtliche Mitmachstationen und Programmpunkte in der Innenstadt auf. Wenn wider Erwarten am Sonntag das Wetter nicht mitspielen sollte, dann wird das Fest in die Fuggerhalle verlegt. Der Kinderflohmarkt beginnt um 14 Uhr in der Schranne.

Wegen der Veranstaltung kommt es in der Weißenhorner Innenstadt am Sonntag zu Verkehrsbeschränkungen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind der Kirchplatz und die Hauptstraße vom Oberen Tor bis zur Einmündung der Konrad-Huber-Straße in der Zeit von 11 bis 20 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zudem werden in dem genannten Bereich Halteverbote eingerichtet, damit parkende Fahrzeuge die Feste nicht behindern. (az, jsn)

