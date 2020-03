18:00 Uhr

Kindergarten St. Maria wird vorübergehend in Containern untergebracht

Weil das Gebäude des Kindergartens St. Maria in Weißenhorn sehr marode ist, soll 2021 ein Neubau erstellt werden.

Plus Das marode Gebäude in Weißenhorn weicht einem Neubau. An welchem Standort die Kinder während der Bauphase betreut werden, steht noch nicht fest.

Von Jens Noll

Wo sollen die Buben und Mädchen unterkommen, wenn der marode Kindergarten St. Maria in Weißenhorn durch einen Neubau ersetzt wird? Mit dieser Frage hat sich jüngst der Stadtrat beschäftigt. Während der Bauarbeiten, die für das Jahr 2021 vorgesehen sind, sollen ersatzweise Container aufgestellt werden, in denen die drei Gruppen der katholischen Einrichtung untergebracht werden. Es sind insgesamt 75 Kinder und acht Erzieherinnen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Das katholische Stadtpfarramt Mariä Himmelfahrt hat nach eigenen Angaben selbst keine Räumlichkeiten zur Verfügung, die als Ausweichquartier genutzt werden können. Es bietet allerdings den Pfarrgarten als Spielplatz an. Die Stadt Weißenhorn ist bereit, einen Ersatzbau zu finanzieren. Offen ist, wo dieser errichtet wird. Bürgermeister Wolfgang Fendt stellte im Stadtrat zwei Alternativen vor: Das Provisorium könnte auf dem ehemaligen Feneberg-Gelände platziert werden oder auf einem Grünstreifen an der Reichenbacher Straße. Dieser befindet sich zwischen der Bodelschwinghstraße und der Kolpingstraße. Im Vorjahr diente das Grundstück als Lagerfläche für die Fernwärme-Baustelle. Auf dem Feneberg-Areal würden Parkplätze wegfallen Im Gremium gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, welcher Standort besser passt. Zumal auf dem Feneberg-Areal Parkplätze wegfallen würden. Doch gerade das ist aus Sicht von Thomas Schulz ( SPD) kein Hinderungsgrund: „Das sollten uns die Kinder wert sein“, sagte er. Schulz schlug aber noch zwei andere Areale vor, die aus Sicht der SPD-Fraktion geeignet wären: das Gebiet Kapellenäcker unweit der Mittelschule und der Parkplatz am Jägerweg beim Stadion. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die CSU sprach sich für den Grünstreifen an der Reichenbacher Straße aus. Als Übergangslösung sei der Standort gut geeignet, sagte Fraktionschef Franz Josef Niebling. Die Container müsse man sowieso umzäunen und für die Anfahrt der Eltern sei das Gelände besser, fügte er hinzu. Ulrich Hoffmann (ÖDP) sagte stellvertretend für sich und seine Fraktionskollegin Sabine Snehotta: „So ganz glücklich macht uns keiner der Standorte.“ Damit die Kinder das Grundstück an der Reichenbacher Straße erreichen können, müsse man die Sicherheit gewährleisten, zum Beispiel mit einem Überweg. Dennoch sei das Gelände besser als das Feneberg-Areal, noch besser sei aber der Platz am Stadion, sagte Hoffmann. Zur Einordnung: Der Kindergarten selbst befindet sich an der Johannes-Brahms-Straße. Stadträte rechnen mit Verkehrsproblemen Ulrich Fliegel (Grüne) würde das Gebiet Kapellenäcker bevorzugen. „Das ist ein wunderschönes Gelände und der Wald ist in der Nähe“, sagte er. Ein Randgebiet sei als vorübergehender Standort für den Kindergarten sinnvoller als ein zentral gelegenes Gelände, ergänzte Fliegel. Letzteres würde zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen. Auch aus Sicht von SPD-Stadtrat Schulz ist die Verkehrssituation ein Argument gegen die Fläche an der Reichenbacher Straße. „Da ist normalerweise morgens um 8 schon Chaos“, sagte er. Das würde mit dem provisorischen Kindergarten noch schlimmer werden. Schulz bat die Stadtverwaltung darum, die Polizei zurate zu ziehen. Er könne sich nicht vorstellen, dass das auf dem Gelände gut geht, betonte er. Bürgermeister Fendt zufolge hat die Verwaltung die von Schulz vorgeschlagenen Alternativstandorte noch nicht geprüft. Das könne man aber nachholen. Nach kurzer Rücksprache mit Kirchenpfleger Alfred Haas schlug Fendt vor, die Entscheidung zu vertagen. Die Stadträte befürworteten das einstimmig. Weitere Artikel aus Weißenhorn lesen Sie hier: Die WÜW sind nun zweitstärkste Kraft im Stadtrat

Weißenhorn: Tod eines Corona-Patienten überschattet Wahl

Erstes Corona-Opfer im Landkreis Neu-Ulm: 83-Jähriger stirbt in Klinik

Themen folgen