04.03.2020

Kindergarten in Steinheim hat neue Chefin

Susan Baum ist die Nachfolgerin von Gerda Barabeisch, die die Einrichtung mehr als 30 Jahre lang geleitet hat

Von Inge Pflüger

Seit Januar leitet Kathrin Susan Baum aus Nattheim (Landkreis Heidenheim) den evangelischen Kindergarten im Bonifaz-Stöltzlin-Haus in Steinheim. Sie wurde Nachfolgerin von Gerda Barabeisch, die die Einrichtung mehr als 30 Jahre erfolgreich geleitet hat. Zum 31. Dezember vergangenen Jahres verabschiedete sie sich in den Ruhestand.

Gerda Barabeisch war seit der Gründung des Kindergartens im Jahr 1988 als dessen Leiterin tätig. Sie drückte der Einrichtung auch ihren Stempel auf. Ihr zur Seite standen in dem Regelkindergarten mit einer Gruppe von etwa 25 Kindern im Alter von drei bis acht Jahren zwei Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin. Es entstand eine sehr beliebte Einrichtung – bei den Eltern wie bei den Kindern. „Gerda Barabeisch formte als fachlich kompetente, vertrauensvolle und über drei Jahrzehnte beständige Bezugsperson mit viel Engagement und Zuneigung mehr als eine Generation Steinheimer“, heißt es im Steinheimer Kirchenblatt. Nicht von ungefähr, denn unter ihrer Ägide ging der Nachwuchs nicht nur gerne in den Kindergarten, sondern es wurden auch einige Erfolge eingeheimst, wie etwa 2011 das Zertifikat „Sprachbegabung“, 2013 folgte das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ und 2014 gewann die Einrichtung bei einem Preisausschreiben eine Fotovoltaikanlage.

Ihre fruchtbare Arbeit führt nun seit dem 1. Januar Kathrin Susan Baum weiter. Sie wurde 1985 geboren und wuchs in Nattheim auf. Nach dem Abitur studierte die junge Frau in Weingarten Lehramt für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen. Nach ihrem Referendariat entschloss sie sich für ein Zweitstudium an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Während ihrer Studienzeit in Karlsruhe sammelte sie diverse Erfahrungen in Kindertagesstätten. 2019 führte sie ihr Weg wieder zurück in ihre Heimat, bepackt mit „vielen wertvollen Erfahrungen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis“. Ihr Wissen möchte sie nun als neue Kindergartenleitung in Steinheim gerne „vertiefen und ausbauen“.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehe das Kind, um es jeweils individuell auf seinem Weg zum Erwachsenwerden ein Stück weit zu begleiten. Ihre Arbeit umschreibt sie mit einem Zitat des bekannten deutschen Pädagogen und Pestalozzi-Schülers Friedrich Fröbel: „Kinder sind wie Blumen. Man muss sich zu ihnen niederbeugen, wenn man sie erkennen will.“ Erfreut und dankbar ist auch Pfarrer Tobias Praetorius von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Steinheim, dass der Kindergartenbetrieb lückenlos weitergeführt werden konnte. Dabei hebt er die erfolgreiche Arbeit der engagierten und beliebten Gerda Barabeisch in Steinheim hervor und er versäumt es nicht, der neuen Leiterin viel Erfolg zu wünschen.

