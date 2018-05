06:00 Uhr

Kindergarten ist viel mehr als Singen und Spielen

In den 20 Jahren seines Bestehens hat sich im Kindergarten St. Sebastian in Biberach einiges verändert.

Von Angela Häusler

20 Jahre ist es her, dass die ersten kleinen Mädchen und Buben den Biberacher Kindergarten St. Sebastian erobert haben. Zwei Kindergruppen, so wie heute, waren es schon bei der Eröffnung 1998: Die Sonnenblumen- und die Regenbogengruppe fanden Platz im neu erbauten Gebäude in der Sonnenstraße 5. Am Sonntag feiert die Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen.

Nachdem es bis dahin nur im Ortsteil Schießen einen Kindergarten gab, entschloss sich die Gemeinde Roggenburg wegen des wachsenden Bedarfs zum Neubau am Biberacher Ortsrand. Offenbar zurecht. „Wir sind seit 20 Jahren so gut wie ausgelastet“, berichtet Kindergartenleiterin Brigitte Gonnermann heute. Sie war schon damals mit im Team – als Gruppenleitung.

Während das Gebäude der Kommune gehört, hat die katholische Kirchenstiftung St. Sebastian die Trägerschaft und damit die Verantwortung für den Betrieb übernommen. Ein Team aus sieben Mitarbeiterinnen, darunter drei Erzieherinnen, drei Kinderpflegerinnen und eine Praktikantin, übernehmen täglich die Betreuung der aktuell 51 Kinder. Im Kindergarten-Alltag hat sich in zwei Jahrzehnten vieles verändert. Zum Beispiel das Alter der Kinder, die damals ab drei Jahren in den Kindergarten gingen. Mittlerweile sind schon Zweijährige da. „Früher waren die Kinder nur vormittags hier“, berichtet Gonnermann außerdem, „und sie waren allgemein viel häufiger draußen“.

Im Freien spielen können die Kleinen im Biberacher Kindergarten nach Herzenslust – dank eines mit reichlich Spielmöglichkeiten bestückten Gartens. Und auch im Haus stehen ihnen viele Möglichkeiten offen, von Bewegungsspielen in der Turnhalle bis zum geräumigen Spiel-Flur und vielseitig nutzbaren Gruppenräumen.

Heute werden die Kinder schon viel früher „in die Erwachsenenwelt hineingezogen“, wie Pädagogin Gonnermann sagt. Dazu passt, dass bereits die Kindergärten heute klar definierte Bildungsziele umsetzen sollen. Der Bildungs- und Erziehungsplan regelt, welche Fähigkeiten die Betreuungseinrichtungen den Kindern nahebringen sollen.

Spielerisch sollen die Betreuerinnen den Schützlingen dabei etwa ethische Werte vermitteln, sie ebenso aber erste naturwissenschaftliche Zusammenhänge lehren oder ihre Kreativität fördern. Nicht zuletzt liegt großes Augenmerk auf der sprachlichen Entwicklung. So werden Kinder mit Sprachschwierigkeiten durch spezielle Sprachförderung geschult, bei der sie in Kleingruppen das Verstehen und Sprechen üben. Wichtig sei aber ebenso die Erziehung im Umgang mit Medien, berichtet Gonnermann. „Kindergarten ist heute viel mehr als Singen und Spielen“, fasst Gonnermann zusammen.

Doch auch die Verwaltungsaufgaben sind nicht mehr dieselben. „Der Schriftverkehr hat enorm zugenommen“, sagt die Leiterin. Und auch die Personalplanung ist durch heute flexibel buchbare Belegzeiten komplizierter geworden. Zudem sind heute neben Beschäftigung und Förderung der Kinder auch Mittagessen und Ruhephasen einzuplanen.

Großen Wert legt das Kindergartenteam auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und die verlaufe sehr harmonisch, berichtet Gonnermann. Das zeigt sich gerade jetzt besonders. Denn auch die Eltern sind in die Vorbereitungen für die fröhliche Geburtstagsfete involviert.

Fest: Der Kindergarten St. Sebastian feiert seinen runden Geburtstag am Sonntag, 6. Mai 2018. Los geht es um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Haus der Vereine direkt neben dem Kindergarten. Anschließend warten ein reichhaltiges Spielangebot, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen auf die Besucher. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Tombola, Kinderschminken, ein Ballonkünstler und eine Zaubershow.

