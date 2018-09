10:35 Uhr

Kinderkanal dreht auf Weißenhorner Pausenhof

Einmal im Monat sind die Moderatoren Jess und Ben in Sachen Trends auf den Schulhöfen der Republik unterwegs. Für die nächste Sendung „Kika live Trendcheck“ hat ein Fernsehteam an der Städtischen Realschule Weißenhorn gedreht. <b>Foto: Anja Unglert</b>

Siebt- und Achtklässler der städtischen Realschule sprechen vor der Kamera über Musik und Medien. Und sie führen ein Stück aus einem Musical auf.

Schon zum Schuljahresanfang stand an der Städtischen Realschule in Weißenhorn ein außergewöhnliches Ereignis auf dem Programm. Der Kinderkanal von ARD und ZDF drehte dort für die Sendung „Kika live Trendcheck“ mit der Klasse 7d und zwei Schülerinnen aus der Klasse 8b, darunter Zoe Lehnert, die die Bewerbung für die Dreharbeiten eingereicht hatte. In dem Format für junge Zuschauer geht es jeden Monat um Trends in der Musik, im Film oder in den sozialen Medien. Jedes Mal wird eine andere Schule in Deutschland aufgesucht.

So reiste am Montag ein Fernsehteam mit fünf Personen aus München an, bestehend aus dem Moderator Ben Blümel, der Regisseurin Esra Bonkowski und dem Kamerateam. An verschiedenen Stellen auf dem Schulgelände wurden die Schülerinnen und Schüler zu aktuellen Trends befragt. So liegen beispielsweise Namika mit ihrem Lied „Je ne parle pas français“ oder der Kinofilm „Das schönste Mädchen der Welt“ hoch im Kurs. Zudem konnten die Jugendlichen entscheiden, ob sie verschiedene Trends wie etwa das Youtube-Video „Mach die Robbe“ als Top oder Flop einordnen.

Nach fünf Stunden waren alle Szenen im Kasten

Vor der Kamera hatten die jungen Darsteller zudem die Möglichkeit, über das Leitbild ihrer Realschule „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und das in diesem Zusammenhang im vergangenen Schuljahr aufgeführte Musical zu berichten. Ihren Mut und ihre Spontanität zeigten die Schüler, indem sie live ein Lied aus dem Musical präsentierten und somit dem Fernsehteam einen Einblick in die Thematik ermöglichten. Nach stolzen fünf Stunden Drehzeit waren alle Szenen im Kasten.

Alle Beteiligten, auch die betreuenden Lehrkräfte Anja Unglert und Hubert Miesauer, hatten viel Spaß an diesem Vormittag. Gespannt warten sie nun auf die Ausstrahlung der Sendung. Diese läuft schon am Donnerstag, 20. September, um 20 Uhr auf Kika. (az)