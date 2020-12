vor 25 Min.

Kinderkrippenspiel und Weihnachts-Gottesdienste aus Neu-Ulm im Live-Stream

In Neu-Ulm werden Gottesdienste an Weihnachten live im Internet übertragen.

An Weihnachten in die Kirche gehen? Das ist zwar zum Teil möglich, doch viele meiden die Gottesdienste. Hier finden Sie Live-Streams von Weihnachts-Gottesdiensten aus Neu-Ulm.

Dieses Jahr ist vieles anders. Auch Weihnachten. Manche Kirchengemeinden haben die Gottesdienste an den Feiertagen abgesagt, so zum Beispiel in Steinheim. Andere, so auch die Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm übertragen die Kinderkrippenfeier an Heiligabend und die Christmette live im Internet.

Die Kinderkrippenfeier an Heiligabend in St. Johann in Neu-Ulm startet um 16 Uhr und ist in diesem Live-Stream zu sehen:

Die Christmette an Heiligabend in St. Johann in Neu-Ulm beginnt um 19.30 Uhr in diesem Live-Stream:

Die Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm überträgt ab 19.30 Uhr auch die Christmette aus St. Mammas in Finningen:

Das Liedblatt kann hier heruntergeladen werden. (az)

