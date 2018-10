vor 33 Min.

Kirche und Gemeinde sind sich einig über den Dorfplatz

Die Gemeinde Holzheim hat mit der Pfarrei und der Diözese eine Lösung für die Neugestaltung des Areals gefunden. Wie die Kosten aufgeteilt werden.

Von Willi Baur

Am Mittwoch noch ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, tags darauf letzte Verhandlungen mit Pfarrei und Diözese und am Freitag schließlich die Abgabe des Zuschussantrags beim Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach: Zeitlich gesehen ist der Gemeinde Holzheim in Sachen Dorfplatz-Erneuerung eine Punktlandung gelungen.

Bürgermeisterin Ursula Brauchle atmete dieser Tage hörbar auf: „Wir sind in den letzten Zügen.“ Dabei war der Part des Gemeinderates noch der einfachere. Die Zusage nämlich, dass die Maßnahme bei einer Bezuschussung aus EU-Mitteln entsprechend den Vorgaben des Förderbescheides umgesetzt werde. „Das erschließt sich ja von alleine“, kommentierte Brauchle den Wunsch des Krumbacher Amtes, dem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion einstimmig nachkam.

229.000 Euro soll das Vorhaben kosten

Beim deutlich komplizierteren Thema war das Gremium dagegen außen vor: Für die Vereinbarungen mit den kirchlichen Partnern über die Einbeziehung des Pfarrheim-Vorplatzes in das Projekt war der Bürgermeisterin bekanntlich schon vor der Sommerpause sozusagen eine Blanko-Vollmacht erteilt worden.

Auch diese Fragen seien inzwischen geklärt, berichtete Brauchle und legte dazu am Mittwoch zwei zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterzeichnete Vereinbarungen vor. Demnach werden für die Neugestaltung des Bereiches zwischen Pfarrheim und Rathaus rund 229000 Euro veranschlagt, die Planungskosten eingeschlossen.

Daran will sich die Gemeinde mit zehn Prozent beteiligen, maximal jedoch mit 23000 Euro. Die katholische Pfarrkirchenstiftung wiederum soll zweckgebunden zu den Planungskosten des Gesamtprojekts pauschal 116000 Euro beisteuern. Davon will allerdings die Diözese 110000 Euro übernehmen.

Es gibt auch eine Ausstiegsklausel

Losgelöst von den finanziellen Aspekten verpflichtet sich die Pfarrei, den Vorplatz-Bereich nach der Fertigstellung zwölf Jahre uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zugleich sieht die Vereinbarung vor, dass eventuelle Mehrkosten jeweils zur Hälfte von der Gemeinde und der Kirchenstiftung übernommen werden. Zudem sollen dazu auch Dorffest-Erlöse in Anspruch genommen werden.

Für den Fall des Falles bei der Einbeziehung des Kirchengeländes ist mit einer Ausstiegsklausel ebenfalls vorgesorgt: Sollten die Ergebnisse der Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen deren Aufhebung rechtfertigen, könnten beide Partner die Vereinbarung mit einer Frist von vier Wochen kündigen.

Wobei der Bürgermeisterin zufolge auch das Projekt insgesamt offenbar noch gestoppt werden könnte. Größere finanzielle Risiken bei Pfarrei oder Diözese sieht sie indes nicht: „Bei der Sanierung der Kirche bewegen sich die Kosten im Rahmen“, teilte sie den Gemeinderäten mit, nennenswerte Mehraufwendungen seien kaum zu erwarten. „Ansonsten können wir das Projekt schon nochmals überdenken.“ Denn, so formulierte sie unter Bezug auf den zuvor gefassten Beschluss: „Wir müssen die Maßnahme ja nicht machen. Nur wenn wir sie durchziehen, dann so, wie wir sie beantragt haben.“

Themen Folgen