Kirchentag: Zum Stadtjubiläum bitten die Christen zu Tisch

Zum Neu-Ulmer Kirchentag am 26. Mai ist eine große Friedenstafel geplant, ähnlich wie hier beim Friedensfest in Augsburg.

Die Vorbereitungen für den Neu-Ulmer Kirchentag im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums laufen auf Hochtouren. Herzstück wird eine große Friedenstafel.

Von Michael Ruddigkeit

Zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum wollen die Christen in der Stadt ein Zeichen des Friedens setzen: Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer großen Friedenstafel, die auf dem Petrusplatz für Hunderte Teilnehmer gedeckt wird. Der erste Neu-Ulmer Kirchentag findet am Sonntag, 26. Mai, statt. Die verschiedenen Gemeinden aus der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) stecken mitten in den Vorbereitungen. Und so sagt Pastor Thomas Greiner von der Friedenskirche: „Der Kirchentag hat längst begonnen. Ende Mai ist das Finale.“

Die Geistlichen erwarten insgesamt etwa 2000 Besucher. „Wir rechnen mit einem vollen Petrusplatz“, sagte Pfarrer Johannes Knöller von der Petruskirche, der gemeinsam mit Pfarrer Markus Mattes von St. Johann Baptist und Thomas Greiner den Tag um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel (bei schlechtem Wetter in der Petruskirche) beginnen wird. Das Motto lautet: „Suchet den Frieden der Stadt.“ Danach bitten die Geistlichen zu Tisch – an einer Friedenstafel, dem Herzstück des Neu-Ulmer Kirchentags.

Vorbild für die Neu-Ulmer Friedenstafel sind Aktionen in anderen Städten

Es wird 800 Sitzplätze geben. Die Tafel soll als gemeinsames Picknick gestaltet werden. Jeder Besucher soll selbst Essen, Geschirr und Besteck mitbringen und seine Speisen mit anderen teilen. Denn: „Es ist jeder eingeladen, auch die, die nichts haben“, sagte Johannes Knöller. Der evangelische Pfarrer ist sicher, dass alle satt werden: „Wir sind da ganz optimistisch.“ Wasser und Obst stellen die Kirchengemeinden bereit. Vorbild für die Neu-Ulmer Friedenstafel sind ähnliche Aktionen in anderen Städten, beispielsweise in Augsburg, wo jedes Jahr zum Friedensfest am 8. August auf dem Rathausplatz gemeinsam gegessen wird. Für Thomas Greiner ist das verbindende Element besonders wichtig: „Es ist ein Zeichen für die ganze Stadt und eine Einladung an die ganze Stadt“, sagte der Geistliche.

Nach dem Picknick gibt es ein Nachmittagsprogramm, unter anderem mit einer Spielstraße für Kinder, offenem Singen mit dem Gospelchor und Bibelarbeit. Auf dem Podium sollen Kommunalpolitiker zu Wort kommen. Eingeladen sind Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und Landrat Thorsten Freudenberger. Dass sich die beiden wegen der geplanten Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm zerstritten haben, ist für Knöller kein Hindernis, im Gegenteil: „Ich stelle mir vor, dass der Glaube und der Frieden Gottes sie verbinden kann. Das wäre auch eine Zeichenhandlung.“ Wie auch immer dieses Aufeinandertreffen ausgeht – enden soll der Kirchentag mit einem Lobpreiskonzert um 15.30 Uhr. Es spielt die Immanuel Lobpreiswerkstatt aus Ravensburg. Bereits am Samstag, 25. Mai, ist ab 19 Uhr eine „Lange Nacht der Psalmen“ im Johanneshaus geplant. Wie Pfarrer Markus Mattes sagte, sind die Kirchengemeinden über jede Unterstützung froh, vor allem für die Friedenstafel: „Wir brauchen viele helfende Hände.“

