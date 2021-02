10:00 Uhr

Kita an der Weberei in Senden wird eine Million Euro teurer

Der Kindergarten auf dem Webereiareal in Ay nimmt langsam Formen an.

Plus Im kommenden September soll die Groß-Kita in Senden mit elf Gruppen für 200 Kinder fertig sein. Ein Überblick, wie weit die Bauarbeiten mittlerweile sind.

Von Angela Häusler

Zwischenstand beim Neubau des Kindergartens Ay: Wie es aussieht, wird das Projekt eine Million Euro teurer, käme auf Gesamtkosten von 9,65 Millionen Euro. Doch noch sind nicht alle Leistungen vergeben - und möglicherweise lasse sich bei den Außenanlagen noch Geld einsparen, so Planer Christian Goldbach in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Er erzählt auch, wie weit die Arbeiten mittlerweile vorangekommen sind.

Derzeit läuft der Innenausbau des zweiteiligen Gebäudekomplexes an der Dillmannstraße. Goldbach berichtete im Stadtrat von zum Teil schleppender Auftragsvergabe und Mehrkosten. Alles in allem seien die Planer aber zufrieden - und der Fertigstellungstermin im kommenden September lasse sich wahrscheinlich halten. Da sei er "guten Mutes", sagte Goldbach, der die Entwicklungen per Videoschalte vermeldete.

Kita in Senden: Eröffnungstermin soll im September sein

Dass Bauleistungen mangels Bewerbern mehrfach ausgeschrieben werden müssen, ist im Moment keine Seltenheit, und das sei auch bei mehreren Gewerken im Weberei-Kindergarten vorgekommen, berichtete Goldbach. Doch derzeit laufe die Baustelle gut, Bauabschnitt für Bauabschnitt ziehen die Handwerker durchs Gebäude. Und laufe jetzt alles nach Plan, lasse sich auch der Eröffnungstermin zum Beginn des Schuljahres im September halten.

Höhere Preise als prognostiziert werden unter anderem für die Pfosten-Riegel-Fassade, die Schlosserleistungen und Haustechnik anfallen, führte er aus. Mit der Kostenüberschreitung von zwölf Prozent liege das Vorhaben noch innerhalb der Förderung, so der Architekt. Beim Garten immerhin gebe es noch Einsparpotenzial. Diesbezüglich werde noch genau geprüft, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, eventuell ergebe sich dabei noch Einsparpotenzial im fünfstelligen Bereich.

Die Baustelle des Kindergartens an der Dillmannstraße auf dem Webereiareal in Ay. Bild: Angela Häusler

Über den zu langsamen Baufortschritt wunderte sich hingegen Thomas Kast (CFW/FWG). Er habe die Baustelle besichtigt. "Ich bin geschockt, wir sind viel zu spät dran", erklärte er, es müsse dringend mehr Tempo gemacht werden.

Auch wenn die Fertigstellung zeitlich klappt, glaube er nicht, dass der Betrieb von Anfang an mit allen Gruppen starten kann, sagte Geschäftsbereichsleiter Walter Gentner. Denn die katholische Kirche als Betreiberin der Kita suche zwar bereits Personal., doch das sei eben schwer zu bekommen. "Daher befürchte ich, dass wir im September noch nicht alle Gruppen belegen können."

Sendener Kita ist mit elf Gruppen für 200 Kinder geplant

Gebaut wird auf dem Webereiareal eine Kindertagesstätte mit fünf Kindergarten- und sechs Krippengruppen für insgesamt knapp 200 Kinder. Untergebracht sind sie in zwei Gebäuden, die über ein gemeinsames Foyer miteinander verbunden werden. Die Außenanlagen sehen bislang sowohl einen gemeinsamen Gartenbereich als auch landschaftsbaulich unterschiedlich gestaltete Spielflächen für Krippen- und Kindergartenkinder vor. Neben Spielgeräten soll auch eine Bühne für Veranstaltungen Platz finden. Vorgesehen sind außerdem dem Vorplatz beim Haupteingang an der Dillmannstraße und ein Eingang vom Webereiareal her. Ein Teil des Baumbestands auf der Freifläche soll erhalten bleiben.

