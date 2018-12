06.12.2018

Klangreich zwischen nah und fern

Konzertchor tritt in der Pauluskirche auf

Der Konzertchor Klangreich ist für seine ungewöhnlichen Auftritte bekannt: Zuletzt feierte das von Markus Romes geleitete Ensemble unter dem Motto „Wir alle sind das Volk“ Demokratie und offene Gesellschaft. Für sein neues Projekt „So nah – so fern“, das am Sonntag, 9. Dezember, um 19 Uhr in der Pauluskirche zu hören ist, geht der 44-köpfige Chor auf Reisen: Auf dem Programm stehen Originalkompositionen aus fernen Ländern, unter anderem von den Philippinen, aus Schweden und China.

Romes lernte die hierzulande noch nie aufgeführten Werke beim internationalen Chorwettbewerb kennen und tauschte die Literatur mit Kollegen aus. In der Pauluskirche werden die Stücke von Originalinstrumenten begleitet, zum Beispiel von der chinesischen Erhu. Sie werden kontrastiert mit abendländischen Chorwerken ähnlicher inhaltlicher Ausrichtung, unter anderem mit „Die zwei blauen Augen“ aus Gustav Mahlers Liedern eines fahrenden Gesellen. Ebenfalls zu hören ist bei dem Konzert die deutsche Erstaufführung Ola Gjeilos „Dreamweaver“, ein Weihnachtsepos für Streichquintett und Chor nach einer nordischen Sage. Der Chor wagt sich mit den „Past Life Melodies“ von Sarah Hopkins ins Reich der Obertöne; dafür besuchten die Mitglieder sogar Seminare.

Zur Musik gibt es szenische Einlagen und Rezitationen von Schauspielerin Margarete Lamprecht. Begleitet werden die Sänger von Musikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm. Weitere Mitwirkende sind Yueliang Li (Erhu), Janis Pfeifer (Klavier) und Timber Axel Hemprich (Obertongesang). (az)

Karten für das Konzert gibt es im Service-Center Neue Mitte und online unter reservix.de

