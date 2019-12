17.12.2019

Klangvolles Adventskonzert in Sankt Konrad

Der Posaunenchor Pfuhl und die Chöre des Gesangvereins Burlafingen bieten beste vorweihnachtliche Stimmung

Von Margit Kühner

Zahlreiche Musikfreunde hat das Adventskonzert in der Kirche St. Konrad in Burlafingen angelockt – wie schon im Vorjahr. Sie wurden nicht enttäuscht und konnten sich bei dieser adventlichen Feierstunde von der vorweihnachtlichen Stimmung verzaubern lassen.

Als Tradition bezeichneten die Veranstalter vom Sankt Konradsverein das Konzert, bei dem das gemeinsame Singen und Musizieren in der Adventszeit im Mittelpunkt standen. Als Wegbegleiter durch den Advent gelte auch der alttestamentliche Prophet Jesaja. So war das Konzert geprägt von alten und neuen Liedern. Begonnen hatte der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Stefan Mack mit dem Stück „Machet die Tore weit“. Anschließend erfreute der gemischte Chor des Gesangsvereins Burlafingen die Gäste mit den Liedern „Immer wenn es Weihnacht wird“, „Hell vom Turm die Glocken klingen“ und „Heilige Nacht“.

Wieder war es der Posaunenchor, der dann mit dem konzertanten Musikstück „Vois sur ton chemin“ das Konzert fortsetzte. Doch bevor durch die Pfarrerin Katja Baumann passend zur Adventszeit sehr besinnliche Worte gesprochen wurden, sang der Chor Sound Vocation einen Auszug seines Liedgutes, nämlich die Lieder „Jubilate Deo“, „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Come And Go“. Danach zelebrierte der Posaunenchor das sehr zauberhafte und als Adventslied sehr bekannte Werk „Tocher Zion“.

Die Tochter Zion, ein Dornenwald und eine Tür, die man hoch machen soll. Die meist alten Texte sind nicht immer leicht verständlich, ihre musikalischen Interpretationen in der Adventszeit jedoch nicht wegzudenken: Klangvoll, stimmungsvoll und warm sowie mehr als berührend in der vorweihnachtlichen und nass-kalten Jahreszeit. Nicht weniger berührend war auch das darauffolgende von Josef Bachus auf der Orgel beeindruckend gespielte Stück „Stairway To Heaven“. Der Chor „tonArt“ hatte für die Besucher aus seinem Repertoire die Lieder „Deck The Halls“, „Leise rieselt“ der Schnee und „The Seal Lullaby“ mitgebracht – gut gewählt, sehr schön gesungen und auch ganz im Sinne der Gäste.

Vor der Segnung durch Pfarrer Stanislaus Igbasi und Pfarrerin Katja Baumann spielte der evangelische Posaunenchor die ebenfalls bekannten Stücke „Nun danket alle Gott“ und „Herbei, o ihr Gläubigen“.

Den Abschluss dieser schönen und adventlichen Feierstunde bildete das gemeinsame Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Und wer von den vielen zufriedenen applaudierenden Gästen wollte, wurde noch zum gemütlichen Ausklang ins Pfarrheim eingeladen.

Themen folgen