vor 60 Min.

Klassentreffen: Ein Wiedersehen nach 74 Jahren

Der Geburtsjahrgang 1938, der 1944 in die Zentralschule kam, traf sich jetzt in Neu-Ulm wieder. Die Männer und Frauen hatten sich viel zu erzählen.

Ehemalige Schüler des Jahrgangs 1944 treffen sich in Neu-Ulm zu einem besonderen Klassentreffen. Manche Erinnerungen an damals sind bis heute lebendig.

Von Gerrit-R. Ranft

Großes Jahrgangstreffen der 1938 geborenen und 1944 in die Zentralschule aufgenommenen Neu-Ulmer Schulkinder am vergangenen Mittwoch im Vereinsgasthaus „Ufer Sieben“ an der Donau. Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, Geburtsjahrgang 1957, widmete den überwiegend Achtzigjährigen ein ausführliches Grußwort. Die Jubilare selbst vertieften sich in Erinnerungen an Jugenderlebnisse, ließen die schwere Zeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre aufleben, begeisterten sich aber auch an der rasanten wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung, die sie in ihrem langen Leben erfahren hatten.

„Im Herbst 1944“, erzählt Heiner Budny als einer der Organisatoren des Treffens im Gespräch mit unserer Zeitung, „sind wir Schüler des Geburtsjahrgangs 1938 als letzter Kriegsjahrgang eingeschult worden – aber nur für acht oder zehn Tage.“ Dann seien über Neu-Ulm erstmals Bomben der Alliierten abgeworfen worden. Die Schäden waren noch begrenzt. Dennoch sei am nächsten Morgen der Lehrer in die Schule gekommen mit dem Satz: „Kinder, die Schule ist aus, ihr könnt heimgehen.“ Dort blieb der Jahrgang 1938 dann noch ein ganzes Jahr. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem Neu-Ulms Innenstadt zu 80 Prozent zerstört worden war, wurden im Herbst 1945 die Buben und Mädchen in den regelrechten Schulbetrieb aufgenommen.

An die Kriegsfolgen für die Stadt und ihre Bewohner erinnerte Gerold Noerenberg die rund 40 Teilnehmer am Klassentreffen in seinem Grußwort. „Wir bauen heute auf den Leistungen unserer Vorfahren auf, die der Stadt wieder zum Leben verholfen haben.“ Unter heutigen Umständen wäre ein Gemeinwesen wie Neu-Ulm sicher anders entwickelt worden, fügte er kritisch an. Der Oberbürgermeister warf einen Blick auch auf die Geschichte der Stadt, die im 19. und 20. Jahrhundert vom Militär geprägt gewesen sei, ursprünglich von der innenstädtischen Friedenskaserne, später von den Anlagen am südlichen Stadtrand, wo die Amerikaner die Wehrmacht ablösten. Auch über die Gegenwart sprach der Oberbürgermeister, und wie gut die Stadt dastehe. Praktisch schuldenfrei, aber behaftet mit dem Problem des rasanten und ungebremsten Wachstums. „Darum die enorme Bautätigkeit in der Stadt, denn wenn wir da nichts tun, gibt es mit steigenden Mieten und Wohnungskosten Verwerfungen in der Gesellschaft.“ Es sei der Fluch des wirtschaftlichen Erfolgs, dass die Stadt jährlich um anderthalb bis zwei Prozent wachse. Erwin Salzmann, nach eigenen Angaben 40 Jahre lang Sänger im Ulmer Theaterchor und zugleich Leiter des Wielandchors, ließ die versammelten Achtzigjährigen spontan einen Hymnus auf Noerenberg anstimmen: „Herr Bürgermeister willkommen“ nach der Melodie „Happy Birthday“.

Nun war die Zeit gekommen, persönlichen Erinnerungen an die Schulzeit anzuhängen. Das Sirenengeheul der letzten Kriegsmonate bleibt unvergessen, auch die Trümmerlandschaft, die Neu-Ulm 1945 bot.

Drei Parallelklassen hatten die Jahrgänge 1938 und 1939 zu Anfang gebildet: Eine Klasse nur für Buben, eine nur mit Mädchen und eine gemischte, zeitweilig waren 60 Schüler in einer einzigen Schulklasse zusammengepfercht. „Vier Kinder mussten sich eine Zweiersitzbank teilen, jeweils drei ein Schulbuch“, erinnert sich Heiner Budny. Auf die Kartoffelfelder wurden sie geschickt, um den fressgierigen Kartoffelkäfer einzusammeln.

Eine spannende Schulzeit sei es gewesen, sagt Hans Berkmüller, der später in Ulm einen Handwerksbetrieb unterhielt. „Am schönsten waren die Heimwege von der Schule, auf denen regelrechte Schlachten geschlagen wurden.“ Die Schulspeisung in der Notzeit wird unterschiedlich betrachtet. Helga Pfeiffer hielt sie für „sehr lecker“. Gerda Macke hingegen hat „fürchterliche“ Erinnerungen an das Gemeinschaftsessen. Erwin Salzmann, der den im Jahr 1944 tatsächlich erlebten Unterricht auf nur drei Tage veranschlagt, hat die Schulzeit „überhaupt nicht so arg gefallen“. Dabei hat er sämtliche Stufen durchlaufen von der Volks- über die Real- und Oberrealschule bis hin zum Gymnasium.

Heiner Budny, der in der Helbschen Buchdruckerei in der Ludwigstraße 10 und im Druckhaus Ebner an der Reuttier Straße Schriftsetzer gelernt hat, erinnert sich an die Jüdin Anna Wolf, die im Nachbarhaus seiner Eltern an der Schützenstraße wohnte. Bevor sie abtransportiert wurde, habe sie sich noch bei seiner Oma verabschiedet. „Ich habe damals mit meinen fünf Jahren überhaupt nicht verstanden, dass Oma so geheult hat. Die Frau Wolf durfte doch nun Eisenbahnfahren.“ Budny hat den jüngst eingesetzten „Stolperstein“ an der Schützenstraße mitfinanziert.

Themen Folgen