00:34 Uhr

Klassikfestival will Brücken bauen

Programm von Barock bis Gegenwart bei „Ponte“ in Ulm

Ein neuer Name im Ulmer Kulturleben: Von 22. bis 29. September findet erstmals das Kammermusikfestival „Ponte“ statt. Die 16 Künstler, die bei den insgesamt sieben Konzerten auftreten werden, sind ausschließlich junge Nachwuchstalente aus ganz Deutschland und dem Ausland. Über acht Tage Leitgedanke und gleichzeitig Ziel des Festivals ist, Brücken zu schaffen – zwischen alt und neu, traditionell und experimentell, zwischen Künstlern und Publikum. Gründer des Festivals sind die Ulmer Pianisten Janis Pfeifer und David Aschof sowie die Karlsruher Cellistin Nina Cromm. Aschof und Pfeifer sind zugleich die Organisatoren der Konzertreihe „Entgleisung“ im Kulturzentrum Gleis 44 und seit vielen Jahren als Pianisten in der Klassikszene Ulm aktiv. Zudem ist Aschof Mitgründer und zweiter Dirigent der Donau Philharmonie Ulm. Die drei Nachwuchskünstler begannen mit der Planung vor mehr als einem Jahr.

Den Auftakt bestreiten am Sonntag, 22. September, Dario Novielli aus Italien und Elias Opferkuch aus Lübeck, die virtuose Werke für zwei Klaviere spielen. Ein wichtiger Spielort des Festivals ist die Martin-Luther-Kirche: Dort erklingt unter dem Titel „Verfemt“ am Freitag, 27. September, Musik von verfolgten und verbotenen Komponisten. Dort erlebt „Ponte“ am Samstag, 28. September, mit einer Aufführung von Johann Sebastian Bachs Brandenburgischem Konzert Nr. 5 D-Dur und Alfred Schnittkes Concerto Grosso Nr. 1 einen Höhepunkt. Es spielen das Ponte-Festival-Orchester und Solisten. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr.

Zum Programm gehören unter anderem auch ein Konzert mit experimenteller Musik des 20. und 21. Jahrhunderts im Gleis 44 (Samstag, 28. September, 22 Uhr) und eine Barock-Matinee im Café Gustaff (Sonntag, 29. September, 11.30 Uhr). Zum Abschluss bietet „Ponte“ dann „B-Dur auf der Halfpipe“ von Beethoven und Brahms in der Reithalle, wo sonst Skater unterwegs sind (Sonntag, 29. September, 19 Uhr). (az)

Karten für das Festival sind online unter ulmtickets.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei Blende 22 in Neu-Ulm, erhältlich. Das gesamte Programm gibt es online auf ponte-ulm.com.

