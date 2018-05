16.05.2018

Kleine Raupen mit gefährlichen Haaren

Prozessionsspinner in Holzschwang

Sie sind klein, haarig und können unangenehmen Juckreiz und allergische Reaktionen verursachen: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Genauer gesagt: die Haare der Raupe. Die Stadt Neu-Ulm will den Tierchen jetzt auf befallenen Bäumen an den Kragen gehen. Denn die Grünflächenabteilung der Neu-Ulmer Stadtverwaltung hat bei den Kontrollen der Eichen im Stadtgebiet einen starken Befall in Holzschwang festgestellt: Im Weiler Weg in der Nähe des gleichnamigen Ortsteils sind insgesamt 15 Eichen mit Larven des Eichenprozessionsspinners befallen.

Wie die Stadt mitteilt, hatten die Eichen bereits die vergangenen Jahre einen kräftigen Befall mit steigender Tendenz. Jetzt soll ein Spritzmittel die Ausbreitung der Tiere eindämmen. In diesen Tagen werden die betroffenen Bäume mit dem Mittel „NeemProtect“ behandelt. „NeemProtect“ ist ein Extrakt aus Neemsamen, der nach Angaben der Stadt auch im ökologischen Landbau eingesetzt wird. Das Mittel wird großzügig auf die Blätter der zu behandelnden Bäume aufgesprüht. Es wird von den Raupen durch das Fressen der Blätter aufgenommen und bewirkt einen Fraß- und Entwicklungsstopp. Weitere Eiablagen werden verhindert, die gefährlichen Brennhaare können sich nicht mehr ausbilden und die Raupen sterben nach einigen Tagen ab. Bis zum Antrocknen des Spritzbelages dürfen die Flächen unter den Bäumen nicht betreten werden. Fußgänger werden durch Warnschilder informiert.

Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart, die Eier in Eichen ablegt. Je nach Witterung – ab Ende April oder Anfang Mai – schlüpfen die Larven, die giftige Brennhaare ausbilden. Diese bleiben an den Larvennestern im Baum hängen und erhalten noch nach Jahren ihre giftige Wirkung. Kommen die Haare mit Schleimhäuten der Augen, der oberen Atemwege oder der Haut in Kontakt, kann es zu starkem Juckreiz und Pustelbildungen kommen. Bei empfindlichen Menschen können sie allergische Reaktionen auslösen. (az)

