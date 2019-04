17.04.2019

Kletterer stürzt ab und kommt ums Leben

Eine Begleiterin warnte den Mann noch, doch er stieg weiter nach oben. Ein Kletterer ist am Dienstag am Breitfels bei Blaubeuren abgestürzt und ums Leben gekommen.

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einer Klettertour bei Blaubeuren abgestürzt und ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Die Beamten schildern, dass der 28-Jährige und seine 32-Jährige Bekannte am Breitfels bei Blaubeuren klettern wollten. Gegen 10.30 Uhr war der 28-Jährige bereits mehrere Meter hoch geklettert. Zwischendurch habe er das Seil an einem Haken eingehängt, jedoch nur auf halber Höhe, so die Erkenntnisse der Polizei.

Die Begleiterin habe den 28-Jährigen noch gewarnt und gebeten, so nicht weiter zu klettern, sagte die später der Polizei. Doch der Mann habe nicht darauf gehört und sei weiter nach oben gestiegen. Dabei stürzte er und schlug auf dem Boden auf. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist weder der 32-Jährigen noch Dritten ein Vorwurf zu machen. (az)