vor 3 Min.

Klima-Demo: Trauermarsch für die Erde in der Ulmer Innenstadt

Mit einer spektakulären Aktion machen Klima-Aktivisten in der Ulmer Innenstadt auf sich aufmerksam.

Von Andreas Brücken

Die Szene wirkt gespenstisch: Eine Gruppe von rund 40 Teilnehmern läuft hinter einem Sarg durch die Ulmer Innenstadt. Zwischen einem Flashmob, Breakdancern und Junggesellenabschieden, die zeitgleich in der belebten Fußgängerzone stattfinden, versuchen die Mitglieder von Extinction Rebellion, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Während Verbände und Forscher seit langer Zeit auf den Klimawandel hinweisen, wollen die Aktivisten Alarm schlagen. Mit der spektakulären Aktion hat die Gruppe, die sich im vergangenen Frühjahr in Ulm gegründet hat, nun den ersten Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Ihre Forderungen an die Regierungen lauten, „die Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch die ökologische Krise offenzulegen und alle Gesetze zu revidieren, welche deren Bewältigung entgegenstehen“. Auch sollen die von Menschen gemachten Schadstoffe bis in das Jahr 2025 auf null reduziert werden. Zudem sollen Bürger bei der Umsetzung dieser Ziele eingebunden werden.

Passanten finden die Aktion offenbar gut

Mit Informationsblättern haben die Aktivsten versucht, die Besucher der Fußgängerzone aufzuklären. Mitorganisator Milos Ilic zog eine positive Bilanz der Demonstration. Die meisten Passanten hätten positiv auf die Aktion reagiert: „Vor allem junge Leute und Familien mit Kindern zeigten Interesse für unsere Forderungen und stimmten uns zu.“ Nur vereinzelt hätten Leute behauptet, dass der Klimawandel eine Erfindung sei, fügte der Mitorganisator hinzu.

Bewusster Konsum, der Wechsel zu Ökostrom und der Umstieg vom eigenen Auto auf umweltfreundlichere Busse, Bahn oder Fahrrad seien die persönlichen Möglichkeiten, die jeder habe, um dem Klimawandel entgegenzutreten, ist in den Forderungen zu lesen. „Werde selbst aktiv“, steht zudem dick gedruckt auf dem Flyer.

Wer mehr über die Organisation Extinction Rebellion erfahren möchte, hat die Gelegenheit dazu am Montag, 8. Juli. Dann trifft sich die Gruppe um 19 Uhr im Neu-Ulmer Café D’Art.

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Batteriefabrik: Wurden Ulm und Augsburg übergangen?

Schlappe für Ulm irritiert Rathauschef: 500 Millionen machen Bogen um das Münster

Themen Folgen