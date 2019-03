19:30 Uhr

Klima-Demo startet am Bildungszentrum

Überall im Land gehen junge Menschen auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren - am Freitag auch in Roggenburg.

Auch in Roggenburg wird gegen die bisher vorherrschende Klimapolitik protestiert

Das passiert nicht oft, dass durch Roggenburg ein Demonstrationszug zieht. Am heutigen Freitag ist es soweit: Es geht um das Klima. Organisiert hat den Umzug, der sich in die weltweiten Proteste unter dem Motto „Fridays for Future“ einreiht, eine Gruppe von Studierenden, die sich gerade im Bildungszentrum aufhält. Ihr Ziel: „Wir wollen die politische Diskussion auf das Land holen“, wie ein Sprecher sagte. Es sollen auch Schülerinnen und Schüler vom Weißenhorner Gymnasium und anderen Schulen dabei sein. Start ist um 11.30 Ihr am Bildungszentrum.

