Klimaschützer diskutieren Ideen

Ulmer Kongress von „Fridays for Future“

Bei einem Kongress im Haus der Begegnung haben sich die jungen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ am Freitagnachmittag mit Vertretern von Vereinen, Verwaltung, Politik und Wirtschaft ausgetauscht. Unter den Gästen war Klaus Eder, Chef der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Er sagte, er sei gespannt auf Anregungen für das Unternehmen, das die Region mit Energie und öffentlichem Nahverkehr versorgt. Die SWU wollten die Ideen gerne umsetzen.

Neben Eder, Angestellten der Stadt, des Kreises Neu-Ulm und der regionalen Energieagentur sowie knapp 50 Ehrenamtlichen von rund 20 Organisationen nahmen die Vizepräsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Julia Kormann, und Professor Gerhard Mengedoht von der Technischen Hochschule Ulm am Kongress teil. Alf Schömig, Fraktionsvorsitzender der FDP im Neu-Ulmer Stadtrat, war der einzige gewählte Kommunalpolitiker beim Treffen der Klimaschützer. Er sagte: „Im Gegensatz zur Zentrale in Berlin finden wir das, was ihr macht, genau richtig.“

Bei Diskussionsrunden wurde bei dem Kongress über fünf Themenblöcke gesprochen: Was können die Stadt Ulm sowie die Landkreise Neu-Ulm und Alb-Donau gegen die Klimakrise tun? Wie kann der Radverkehr gestärkt werden? Wie kann der Handel mit regionalen Produkten und plastikfreien Verpackungen unterstützt werden? Wo kann die Energiewende in Ulm vorangetrieben werden? Was muss geschehen, dass der öffentliche Nahverkehr zur Alternative für das Auto wird?

Treffen der jungen Klimaaktivisten mit Vertretern von länger bestehenden Vereinen hat es bereits davor gegeben. Nun loteten die Schüler und Studenten von „Fridays for Future“ Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit aus. Am Freitagmittag hatten sich Schüler bei einem Flashmob unter dem Motto „Klimawandel tötet“ am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz auf den Boden gelegt und sich minutenlang tot gestellt. (mase)

