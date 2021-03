12:37 Uhr

Klimastammtisch will Verkehrsinseln in Holzheim begrünen

Plus Steine raus, Stauden rein – die Verkehrsinseln im Wohngebiet "An der Breite" in Holzheim sollen schöner und ökologisch wertvoller werden.

Von Willi Baur