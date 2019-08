00:31 Uhr

Klingende Mauern

Vorverkauf für Benefiz-Veranstaltungen in Ulm läuft

Die bundesweite Eröffnung des „Tags des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September, findet dieses Jahr in Ulm statt. Mit einer ganztägigen Open-Air-Veranstaltung wird gefeiert, wenn sich die Türen und Tore Tausender Denkmale öffnen. Das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ passt gut zur Stadt, schließlich befindet sich in Ulm mit dem 1993 eröffneten Stadthaus des US-Architekten Richard Meier das jüngste Denkmal Baden-Württembergs.

Zum genauen Programm des Denkmaltags, dem in Ulm eine „Nacht des offenen Denkmals“ vorausgehen wird, gehören neben Gesprächsrunden, Führungen und Musik auch Benefizveranstaltungen, bei denen sich Interessierte rechtzeitig Karten sichern sollten. So ist am Samstag, 7. September, um 21 und 23 Uhr noch einmal die Licht-Klang-Installation „Resonanzen“ im Ulmer Münster zu erleben, die schon zum Auftakt der „Ulm Stories“ gezeigt wurde. Und am Sonntag, 8. September, um 18 Uhr gastiert die Deutschlandfunk-Konzertreihe „Grundton D“ in der Pauluskirche. Die Gaechinger Kantorey führt dort einige der bekanntesten Motetten Johann Sebastian Bachs auf. Dirigent ist Hans-Christoph Rademann. (az)

für die Veranstaltungen gibt es unter anderem bei Blende 22 in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597.

