Klostergeheimnissen: Wie lebten die Klarissen-Nonnen in Söflingen wirklich?

Plus Legenden, Gerüchte, Skandale – seit Jahrhunderten bietet das Söflinger Klarissenkloster Stoff für Mutmaßungen. Ein Historiker forscht nach.

Nichts Genaues weiß man nicht, könnte man Karl Valentin zitieren: Das Leben der Nonnen des Söflinger Klarissenklosters ist legendenumrankt. Es habe „sehr viele Skandale“ gegeben bei ihnen, schreibt einst der erste Ulmer Stadtchronist, der Dominikanermönch Felix Fabri. In anderen Schriften ist davon die Rede, dass bei einer Visitation des Klosters kurz vor der Reform des Konvents „fast alle Nonnen schwanger“ gewesen sein sollen. Lotterleben im Kloster statt Frömmigkeit nach den Regeln der Heiligen Franz und Clara von Assisi? Der Tübinger Historiker und Autor Tjark Wegner, der seine Dissertation über die Auseinandersetzungen des Ulmer Rats mit geistlichen Einrichtungen der Stadt geschrieben hat, räumte im Museum Ulm ein wenig zwischen all den Legenden auf.

Söflingens Klarissenkloster war das älteste nördlich der Alpen

Das Kloster St. Elisabeth in Söflingen, seit mindestens 1239 dem Klarissenorden zugehörig, war das älteste Klarissenkloster nördlich der Alpen – und eines der wohlhabendsten, mit eigenem Territorium, was dem Ulmer Rat nicht unbedingt gefiel, hatte er doch damit nicht wirklich die Kontrolle über die Finanzwirtschaft des Klosters. In diesem Kloster, in dem literarische und künstlerische Bildung eine große Rolle spielten und in dem die Töchter von Ulmer Kaufleuten, Patriziern und Angehörigen des niederen Adels neben anderen Frauen wohnten, galt eine konventuale Lebensweise – ausgerichtet an der tatsächlichen Lebenspraxis. Aus erhaltenen Dokumenten der Zeit sind damals diskutierte Fragestellungen erhalten: Darf eine adlige Nonne Schmuck tragen und schöne Kleider? Darf sie überhaupt Besitz haben, und wenn ja, wie viel? Die Regeln der Franziskaner und Klarissen schreiben Besitzlosigkeit vor.

Die alte Klostermühle hat das Klarissenkloster in Söflingen überdauert.

Doch keine Regel ohne Ausnahme, und manchmal werden Ausnahmen die Regel: Natürlich hatten die Klarissen eine ganze Reihe weltlicher und kirchlicher Privilegien, bestätigt Wegner. Und die berühmten Liebesbriefe, die man im Jahr 1484 beschlagnahmt haben will? 64 Abschriften von Briefen gibt es insgesamt, sagt der Historiker, der Formulierungen in den Briefen in die Umgangsformen des 15. Jahrhunderts einordnet.

Ein weites Feld der Deutungen ergibt sich da, wenn beispielsweise Jodocus Wind die Klarissennonne Magdalena von Suntheim im Juni 1482 in einem Brief „herczens myn allerliebstes lieb“ genannt hatte. Einerseits habe man sich am Ende des Mittelalters durchaus in solchen Formeln ausgedrückt, die den heutigen Leser staunen und romantische Beziehungen vermuten lassen. Andererseits überschreiten solche Formulierungen wie „din ewig on end“, wie sie ein gewisser Joannes Röslein auch gegenüber der Nonne Genoveva Spiess verwendete, die Regeln des Klosterlebens zwar doch – aber ohne Hinweise aber auf sexuelle Beziehungen zu geben. Einander zugetan waren Magdalena und Jodocus vermutlich auch, wechselt Jodocus doch am Ende des Briefes seinen Familiennamen und nennt sich „de Suntheim“ – eine Praxis, die im 15. Jahrhundert üblich war, um Verbundenheit auszudrücken. Von sexueller Freizügigkeit und fleischeslüsternen Formulierungen, wie sie zum Beispiel Giovanni Boccaccio in seiner Novellen-Sammlung „Decamerone“ nutzt, findet sich in den Söflinger Briefen jedoch nichts.

Schwangere Nonnen im Klarissenkloster? Ein Historiker klärt auf

Und die schwangeren Nonnen? Hier dürfte ein Übersetzungsfehler aus dem Lateinischen vorliegen, vermutet Tjark Wegner. „Fere omnes praegnantes“ deutet seiner Forschung nach darauf hin, dass sich fast alle der Söflinger Nonnen heftig den Bemühungen des Ulmer Rats widersetzten, das Kloster nach den drastischen Regeln der Observanten zu reformieren und unter die Kontrolle dieses Rates zu bringen. Schließlich hatte sich der Ulmer Rat zuvor schon Rat geholt in anderen Städten, wo ein solches Vorgehen durchgezogen worden war. Letztlich gelang die Reform im Januar 1484: Die Nonnen mussten sich den massiv verschärften Ordensregeln beugen – oder weichen, was viele taten. Die Hälfte des Besitzes des Klosters gab der Rat der Stadt ans Ulmer Spital, das die Stadt voll kontrollierte. Gewinner der Auseinandersetzungen waren die strengen Observanten und jene, die in den Besitz des Klostereigentums kamen.

Und Felix Fabri? Er entlarvt sich in seiner Schilderung selbst, nennt er doch die Argumente der Befürworter dieser Vorgehensweise „gescheit“, die der argumentativen Gegner aber „spitzfindige Praktiken“. „Framing“ am Ende des Mittelalters, und wohl auch als Verleumdungen eingesetzte „Fake News“? Um das zu verstehen, muss man wissen, dass Fabri von den Basler Dominikanern zur Reform des Ulmer Dominikanerkonvents entsandt worden war – und die gelang schon weit früher als bei den Klarissen. Die Söflinger Skandale waren höchstens Skandälchen, sagt Wegner. Hoch interessant aber ist die Entstehung von Narrativen: Die überlieferten Aussagen stammen fast alle von Gegnern der konventualen Lebensweise im Kloster. Und da wurde wohl einiges an Übertreibungen und Diffamierungen eingesetzt, um das eigene Ziel zu erreichen.

