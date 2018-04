vor 51 Min.

Kluftinger, ein Baby und „Bolla mit Lachs“

Das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr war zu Gast in Vöhringen. Sie lasen aus dem neuen „Kluftinger“ und schwelgten in Erinnerungen.

Das Duo Volker Klüpfel und Michael Kobr präsentiert bei einer Lesung in Vöhringen vor mehr als 500 Besuchern seinen neuen Krimi.

Von Ursula Katharina Balken

Mehr als 500 Besucher schauen erwartungsvoll auf die Bühne im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Als das Licht im Saal langsam gedimmt wird, brandet Beifall auf. Erst dann erscheinen Volker Klüpfel und Michael Kobr und der Applaus wird zum Sympathiebekenntnis. Gut inszeniert? Nein, die zwei Autoren sind einfach nett, man muss sie mögen, wie in der Pause immer wieder von Zuschauern zu hören ist. Was die beiden auf der Bühne bieten, ist ein gelungener Mix aus Lesung und Comedy.

Ein Schwur zu Beginn: „Heute streiten wir nicht“. Enttäuscht raunt es durch den Saal: „Oooooh“. Die Kabbeleien, die sich die Allgäuer für üblich liefern, sind das Salz in der Suppe. Letztlich wird natürlich doch gestritten. Klüpfel und Kobr wissen, was ihre Fans erwarten.

Das Autoren-Duo befindet sich auf Jubiläumstour. Vor 15 Jahren erschien ihr erster Krimi „Milchgeld“ – und damit wurden Klüpfel und Kobr zu Senkrechtstartern in der literarischen Landschaft. Ihr erster Auftritt in Vöhringen: Sie waren im Evangelischen Gemeindehaus zu Gast gewesen, hatten wegen mangelnder Sitzgelegenheiten auf der Anrichte in der Küche des Hauses gehockt und Butterbrote gegessen. Dass es Buchhändler Peter Kelichhaus war, der sie nach Vöhringen geholt hatte, erwähnen die zwei Allgäuer auch bei ihrem jetzigen Auftritt. „Und deshalb kommen wir gerne hier her“ – dafür gibt‘s Sonderapplaus.

Im neuen „Kluftinger“-Roman hat es der kauzige Kommissar aus dem Allgäu nicht nur mit seinem zehnten Fall zu tun, sondern kommt auch als Opa daher. Das „Butzele“ wird dem Großpapa anvertraut, weil Oma Erika, die bessere Hälfte von Kluftinger, zum Frauenbund unterwegs ist. Aber was tut man mit einem schreienden Baby? Die Fantasie des frisch gebackenen Großvaters ist begrenzt. Wie wäre es, eine ungewohnte Geräuschkulisse in Gang zu setzen, die Waschmaschine anzuwerfen oder vielleicht ein Obstmixer rotieren zu lassen? Das wirkt: Baby schläft. Oder eine andere Szene: Kluftinger in einem japanischen Restaurant, mit Sushi. Befremdet schaut er auf das Laufband, auf dem die japanischen Köstlichkeiten an ihm vorbei ziehen. Für einen Mann von Welt eine Selbstverständlichkeit, für Kluftiger nicht. Er entscheidet sich dann letztendlich für „den Bolla mit Lachs“.

Bekanntlich lesen Klüpfel und Kobr nicht einfach, sondern spielen die Szenen auch, die sie geschrieben haben. Immer schön mit Allgäuer Akzent. Die beiden pendeln somit zwischen Lesetisch und einem Sofa hin und her. Auf dem Kanapee sitzend werden Erinnerungen hervor gekramt. Bilder der beiden als Buben ernten Lachsalven, die Kommentare dazu ebenfalls.

Besonders hübsch ist auch die Erzählung, wie Kommissar Kluftinger seine Erika kennengelernt hat. Da war dieser 29 Jahre alt und keinesfalls ein Muttersöhnchen, doch für die Mama schon. So kommt er mit einer Freundin daher. „Na, wie ist die Erika?“ fragt der Sohn die Mutter, etwas karg ist die Antwort: „Scho“.

Klüpfel und Kobr sind wie immer: skurril, hintersinnig. Kleine Sticheleien bleiben nicht aus, die Fangemeinde jubelt. Starallüren sind dem Autorenduo fremd. Mit Engelsgeduld signieren sie im Foyer zum Schluss Bücher, wenngleich der Abend weit fortgeschritten ist. Sie entlassen eine froh gestimmte Zuschauerschar. Ihre Meinung unisono: „Grad schee war’s“.