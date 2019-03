16:30 Uhr

Kochversuch endet mit Polizeieinsatz

Eine 47-Jährige wollte sich am späten Samstag etwas kochen. Da sie aber über zwei Promille intus hatte, schlief sie ein - und löste einen Polizeieinsatz aus.

Eine stark alkoholisierte 47-Jährige hat in der Nacht zum Samstag in Senden die Polizei auf Trab gehalten. Zunächst geriet die Frau gegen 21.30 Uhr mit einem 24-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf sie diesen beleidigte und schlug. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie laut Polizei bereits 2,2 Promille.

Starker Rauch löste den Brandmelder aus

Gegen 23.45 Uhr schließlich versuchte die 47-jährige, sich Essen zuzubereiten. Allerdings schlief sie während des Kochvorgangs ein, sodass es zur Rauchentwicklung kam und der Brandmelder anschlug.

Die Frau wurde von Beamten der Polizei Weißenhorn aus der verrauchten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Sie wurde nicht verletzt. Ebenso entstand kein Sachschaden in der Wohnung. Die Frau erwartet nun mehrere Anzeigen. (az)



