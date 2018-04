vor 55 Min.

Köder mit Nadeln: Polizei warnt Hundebesitzer

In Pfaffenhofen wirft ein Unbekannter Tomaten, die mit Tacker-Nadeln bestückt sind, in den Garten eines Hundehalters. Das Werk eines Hundehassers?

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Hundehalter derzeit um erhöhte Aufmerksamkeit. Grund dafür sind gefährliche Köder, die möglicherweise ein Hundehasser in Pfaffenhofen ausgelegt hat. Dem Polizeibericht zufolge warf am vergangenen Mittwoch und Donnerstag ein Unbekannter jeweils eine Tomate in das Gartengrundstück eines 69-jährigen Hundebesitzers in Pfaffenhofen. Bei genauerem Hinsehen stellte der Hundehalter fest, dass die Tomaten mit mehreren Tacker-Nadeln bestückt waren. Offensichtlich hat der Unbekannte diese „Köder“ bewusst ausgelegt, damit sich der Hund verletzt. Der Vierbeiner beschnupperte die präparierten Tomaten jedoch lediglich, daher blieb er wohlauf. Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, Hundebesitzer zu warnen.

Hinweise auf den Täter und sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Rufnummer 07309/96510 entgegen. (az)