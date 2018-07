vor 26 Min.

Königliche Klänge

Ensemble „The Queen’s Six“ singt in Ulm auch Stücke von der royalen Hochzeit

Das international renommierte Ensemble „The Queen’s Six“ aus Windsor Castle gastiert im Rahmen seiner weltweiten Jubiläumstour in Ulm: Am heutigen Montag treten die Musiker ab 20 Uhr in St. Georg auf. Die sechs Profi-Sänger feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Jubiläumstournee durch die USA, das Baltikum Österreich, Deutschland und die Schweiz. „Dedicated Folk“ lautet der Titel des Jubiläumsprogramms, in dem die Künstler Kostproben ihres Könnens präsentieren – eine Mischung aus Alter Musik und modernen Werken. Highlight und Novum des Jubiläums-Repertoires: Im Zentrum stehen Stücke, die speziell für „The Queen’s Six“ komponiert und arrangiert wurden.

Unter der Leitung von Thomas Stang singen die Chorknaben anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums gemeinsam mit den sechs Profi-Sängern zwei Stücke, die bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor dargeboten wurden.

Das Ensemble „The Queen’s Six“ zählt zu den weltweit führenden A-cappella-Formationen. Die sechs Profi-Sänger leben als „Lay Clerks“ innerhalb der Mauern von Windsor Castle, wo sie nahezu täglich in der geschichtsträchtigen St. George’s Chapel singen. Sie musizieren regelmäßig für die Royal Family, sowohl bei privaten Anlässen als auch bei staatlichen Empfängen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. (az)

