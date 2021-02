vor 32 Min.

Können Bürger in Beuren bald klimafreundlich heizen?

Hackschnitzel sollen Beuren in Zukunft mit Wärme versorgen.

Plus Der Gemeinderat Pfaffenhofen beschließt, eine Nahwärmeanlage im Ortsteil Beuren zu planen. Ein Schritt gegen steigende Heizkosten und den Klimawandel.

Von Quirin Hönig

Heizen ist seit wenigen Wochen wegen der neuen CO 2 -Bepreisung teurer, zugleich achten immer mehr Leute auf regenerative Energie. Als Mittel gegen die steigenden Kosten und den Klimawandel suchte auch die Marktgemeinde Pfaffenhofen nach günstigen und nachhaltigen Heizmöglichkeiten. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat deswegen die Planung einer Nahwärmeanlage für den Ortsteil Beuren, an die mehrere Haushalte angeschlossen werden können.

Mit der Idee für ein Wärmenetz in Beuren hat sich der Gemeinderat bereits im Oktober vergangenen Jahres befasst. Da damals noch keine konkreten Pläne vorlagen, beschlossen die Gemeinderäte, sich noch einmal zu beraten, wenn ein konkretes Angebot vorliegt. Die Firma GP Joule aus Schleswig-Holstein, die auf nachhaltige Energieversorgung spezialisiert ist und bereits die Gemeinde Holzheim mit einem ähnlichen Wärmenetz versorgt hat, zeigte Interesse an dem Projekt und erläuterte den Gemeinderäten in einer Online-Präsentation ihr Konzept und ihre Vorgehensweise.

Mit Hackschnitzeln in Beuren klimafreundlich heizen

Die Firma sieht die Verlegung von Wärmeleitungen vor, an die sowohl private Haushalte als auch kommunale Gebäude angeschlossen werden können. Beuren soll dabei in mehreren Bauschritten erschlossen werden. Für die Wärmeerzeugung soll eine Hackschnitzelanlage errichtet werden. Als Standort ist dafür ein Flurstück an der Beurener Straße - etwas außerhalb des Ortes - vorgesehen. Derzeit wird das Gemeindegrundstück als Parkplatz genutzt. Das gesamte System ist dabei erweiterbar, sodass auch das zukünftige Wachstum von Beuren kein Problem bei der Wärmeversorgung darstellen soll.

Zunächst werden jedoch die Einwohner Beurens dazu befragt, ob sie überhaupt Interesse an einem Anschluss des eigenen Haushaltes an das Nahwärmenetz haben. Mindestens 60 Abnehmer müssen gefunden werden, damit sich der Bau wirtschaftlich für die Firma lohnen würde, teilt das Unternehmen mit. Zusätzlich zu den Haushalten sollen auch die Schule, der Kindergarten und das Feuerwehrhaus im Ort angeschlossen werden. Für diejenigen Beurener, die sich erst später entscheiden möchten, besteht die Möglichkeit, ihren Haushalt auch im Nachhinein anzuschließen.

Beuren: Die erste klimafreundliche Wärmelieferung soll 2022 kommen

Sollte die Idee des Wärmenetzes Anklang bei den Bürgern finden, wird die Wärmegesellschaft Renergiewerk Pfaffenhofen gegründet, die für den Bau, die Instandhaltung und den weiteren Ausbau des Nahwärmenetzes in Beuren verantwortlich sein wird. Die Vertreter von GP Joule schätzen, dass die erste Wärmelieferung in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden könnte. Sollte es nicht genügend Interessenten für das Angebot geben, entsteht der Gemeinde nach eigenen Angaben aber kein finanzielles Risiko.

Als Verhandlungsbasis für das weitere Vorgehen arbeitete die Verwaltung der Marktgemeinde Pfaffenhofen einen Gestattungsvertrag aus. Da die finanziellen Details des Vertrages nicht öffentlich behandelt werden dürfen, stimmte der Gemeinderat dem Vertrag im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung zu. Im Gestattungsvertrag wurde ebenso festgelegt, dass die Hackschnitzel möglichst regional bezogen werden sollen und dass zusätzlich zu den Wärmeleitungen noch Leerrohre für den Glasfaserausbau mitverlegt werden sollen.

