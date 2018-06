06:00 Uhr

Kohlmeisen und Amseln fest im Blick

Im Kinderhort St. Christophorus in Senden gibt es jetzt eine neue Futterstelle für Vogelbeobachtungen.

Von Angela Häusler

Was Haussperlinge, Kohlmeisen, Amseln und Mehlschwalben gemeinsam haben? Sie alle weilten am Donnerstagnachmittag an der Futterstelle im Kinderhort St. Christophorus. Den haben die Kinder gemeinsam mit Benjamin Mayer vom Landesbund für Vogelschutz eingerichtet und das Treiben rund um die Meisenknödel beobachtet.

Mehrere Ebereschen stehen am Rand des Gartens hinter dem Haus, wo im Kinderhort insgesamt 40 Jungen und Mädchen bis zum späten Nachmittag betreut werden. Eine Gruppe aus elf Kindern beteiligte sich in den letzten Wochen regelmäßig an der Vogelbeobachtung, zu der Vogelkundler Mayer eingeladen hatte. „Sie sollen dadurch mehr über die Natur in ihrer Umgebung und die Wildtiere darin erfahren“, erklärte er. Zumal der Landesbund für Vogelschutz derzeit keine eigene Kindergruppe hat, „dafür fehlt uns im Moment das Personal“. So macht der Bund immer wieder spezielle Angebote für Kinder, etwa in Form von Führungen.

„Ich interessiere mich für die Vögel“, berichtete der siebenjährige Daniel nach dem Blick durch das Spektiv, das Mayer mitgebracht hat. Dieses hellgraue Fernrohr mit 48-facher Vergrößerung erlaubt einen detaillierten Blick auf die Futterstelle mit Körnern und Meisenknödeln, die kurz nach dem Wiederauffüllen fleißig angeflogen wird. Wer eine Vogelart identifiziert, verzeichnet das Exemplar auf einer Strichliste. Demnach liegen bei der Futterstellennutzung eindeutig die Sperlinge vorn. Aber auch Amseln, Schwalben und Meisen waren da häufig zu sehen. Die Jungen und Mädchen können die heimischen Vögel mittlerweile gut auseinanderhalten. „Die Kinder haben richtig gut mitgemacht“, fand Hort-Leiter René Scharlippe, der sich vorstellen könnte, noch weitere Lektionen mit dem LBV anzubieten, zum Beispiel einen kleinen Ausflug zur Vogelbeobachtung in die nähere Umgebung.

