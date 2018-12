13:16 Uhr

Kollision auf der Landstraße bei Ingstetten: Auto schlittert in Wald

Zwei entgegenkommende Wagen berühren sich zwischen Ingstetten und Deisenhausen. Vor Schreck verliert eine 52-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Erschrocken von der Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen ist eine 52 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend auf dem Weg von Ingstetten in Richtung Deisenhausen von der Straße abgekommen. Laut Polizei berührten sich die Außenspiegel der beiden Pkw.

Wegen des Schrecks verlor die 52-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, fuhr zunächst auf einer Böschung an der Fahrbahn entlang, überquerte diese dann und kam etwa 15 Meter neben der Straße im Wald zum Stillstand. Das Auto prallte gegen einen Baum, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie kam in eine Klinik. Der Schaden am Auto: ungefähr 15000 Euro. Der entgegenkommende Wagen fuhr einfach in Richtung Ingstetten weiter. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 entgegen. (az)

