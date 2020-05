vor 17 Min.

Kommandowechsel im Bundeswehrkrankenhaus

Auch an der Spitze des Ulmer Kommandos in der Wilhelmsburgkaserne gibt es eine Veränderung. Das sind die Neuen und das sind ihre Aufgaben.

Zwei wichtige Bundeswehr-Posten in Ulm sind neu besetzt worden: Das Bundeswehrkrankenhaus hat zum zweiten Mal in diesem Jahr einen neuen Leiter bekommen, und auch bei den beiden Kommandos in der Wilhelmsburg hat es einen Wechsel gegeben.

Der Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, hat die Leitung des Bundeswehrkrankenhauses Ulm von Generalarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm an Oberstarzt Dr. Jörg Ahrens übergeben.

Bundeswehrkrankenhaus Ulm: Jörg Ahrens folgt auf Hans-Ulrich Holtherm

Holtherm hatte erst am 15. Januar 2020 die Leitung des Bwk übernommen und wechselt in Absprache zwischen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn kurzfristig ins Bundesministerium für Gesundheit nach Berlin, um dort die Leitung der neu geschaffenen Abteilung 6, Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit und Nachhaltigkeit, zu übernehmen. Während seiner Abwesenheit wurde er als Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses Ulm von Oberstarzt Dr. Ralf Hartmann vertreten, er ist stellvertretender Ärztlicher Direktor und Leiter des klinischen Prozess-, Leistungs- und Ressourcenmanagements. Unter Hartmanns Führung stand das Bwk vor einer nie da gewesenen Herausforderung: Parallel zur fortlaufenden Akutversorgung von Schwerkranken und Unfallopfern mussten möglichst viele Covid-19-Patienten aufgenommen und behandelt werden.

Jörg Ahrens leitet jetzt das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus. Bild: Rieger/Bwk

Jörg Ahrens war seit 2018 als Referatsleiter Gesundheitsversorgung eingesetzt und seit 2019 mit der Leitung der neu aufgestellten Referatsgruppe Sanitätsdienst im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin betraut, der unter anderem die Trägerschaft und Weiterentwicklung der Bundeswehrkrankenhäuser obliegt. Im Anschluss an sein Studium der Humanmedizin und die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin wurde Ahrens als Truppenarzt, Fliegerarzt und als Leiter eines Facharztzentrums eingesetzt. Mit dem Bundeswehrkrankenhaus Ulm übernimmt der Oberstarzt nun das Kommando über eine der größten Dienststellen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.

Wihelmsburgkaserne Ulm: Hartmut Renk neu im Multinationalen Kommando und im Nato-Kommando

Eine personelle Veränderung gibt es nicht nur im Bwk: Mit Brigadegeneral Hartmut Renk hat das Multinationale Kommando der Bundeswehr einen neuen Chef des Stabes und das Ulmer Nato-Kommando einen neuen stellvertretenden Befehlshaber. Renk folgt auf Generalmajor Kai Rohrschneider, der von Ulm nach Berlin ins Bundesministerium der Verteidigung wechselt und dort den Dienstposten des Abteilungsleiters „Führung Streitkräfte“ übernimmt. Generalleutnant Jürgen Knappe, Befehlshaber beider Ulmer Kommandos, übergab die Dienstgeschäfte in der Wilhelmsburgkaserne an Renk. Dieser war zuvor Chef des Stabes im Stab der United States Army Europe in Wiesbaden. Von Rohrschneider übernimmt Renk auch die Funktion des Standortältesten für den gesamten Bundeswehr-Standort Ulm-Dornstadt-Setzingen.

Brigadegeneral Hartmut Renk ist neu im Ulmer Kommando. Bild: Süpple/Bwk

Momentan bereitet sich das Multinationale Kommando Operative Führung auf seine Funktion als „Operation Headquarters“ für die Europäische Union in der zweiten Hälfte 2020 vor. Das neue Nato-Kommando schafft die Voraussetzungen dafür, im Frühjahr 2021 für die Nato zertifiziert zu werden und ab Herbst 2021 seine volle Einsatzbereitschaft zu erreichen. (az)