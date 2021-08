Der Corona-Regel-Wirrwarr im Landkreis Neu-Ulm lichtet sich

Plus Im Grenzland von Bayern und Baden-Württemberg nähern sich die Corona-Vorschriften an. Aber mit der Umsetzung ist das manchmal so eine Sache.

Ich gebe zu, wenn ich es nicht von Berufs wegen tun müsste, würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt alle paar Tage danach schauen, welche Corona-Regeln nun wieder gelten. Ich wage zu behaupten, die meisten haben es ohnehin aufgegeben, sich mit den Details der Vorschriften auseinanderzusetzen. Die ändern sich ohnehin regelmäßig und führen manchmal zu verwirrenden Erlebnissen.

