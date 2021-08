Die Stadt Neu-Ulm muss eine Entscheidung über den Allgäuer Ring treffen

Plus Die Stadt Neu-Ulm schiebt das Thema Allgäuer Ring schon zu lange vor sich her. Es wird Zeit für eine Grundsatzentscheidung.

Es tut sich was am Allgäuer Ring. In dieser Woche haben Beschäftigte der Stadt die Umlaufsperren umgebaut. Teilweise wurden die Stangen entfernt, teilweise wurden die Abstände vergrößert. Jetzt sollen auch Lastenräder und Fahrradgespanne durchpassen. Das war eine richtige Entscheidung. Doch komplett weg kommen die hässlichen Sperren wohl so schnell nicht. Sowohl die Stadt als auch die Polizei halten sie aus Sicherheitsgründen für notwendig. Die Stangen sollen Radlerinnen und Radler bremsen und damit Unfälle verhindern. Ganz klappt das nicht, wie ein Blick in die Verkehrsstatistik zeigt. Aber ohne die Sperren würde es noch mehr Verletzte geben, so die Befürchtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen