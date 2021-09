Warum werden Kandidaten im Regen stehen gelassen?

Der Wahlkampf dümpelt so dahin. Vor allem eine Partei müsste mehr tun, um ihren Bewerber zu unterstützen.

Eigentlich ist die Zeit des Wahlkampfes die Zeit der großen Gedanken, der großen Entwürfe, der großen Gesten. Alles ist darauf ausgerichtet, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da wachsen sich auch die Plakate zu wandartigen Gebilden aus, auf denen sich die Männer und Frauen weltgewandt oder bodenständig oder innovativ oder sonst irgendwie interessant darstellen - so interessant, dass sie dafür möglichst viele Kreuzchen bekommen. Diesmal gibt es sie natürlich auch, die Riesenplakate, aber sonst regiert eher ein entschiedenes Klein-Klein.

Zu normalen Zeiten hätten sich Menschen in Wahlveranstaltungen gedrängelt, je nach dem, wie interessant der Redner oder die Rednerin gewesen wäre. In der vierten Corona-Welle wollen die Parteien lieber nichts riskieren. Und so findet diese Wahlkampagne in kleinen Zirkeln statt, von denen in der Regel nur diejenigen Notiz nehmen, die selber dabei sind. Breitenwirkung? Fehlanzeige. Dieser Wahlkampf dümpelt ähnlich dahin wie dieser lahme Sommer.

Die Direktkandidaten haben mehr Aufmerksamkeit verdient

Das geht vor allem zu Lasten der Frauen und Männer, die sich um das Direktmandat bewerben. Auf Bundesebene mangelt es nicht an Nachrichten über Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Das ist erstklasiger Diskussionsstoff. Doch wer redet groß und vor allem öffentlich über Alexander Engelhard ( CSU), Karl-Heinz Brunner ( SPD) oder Ekin Deligöz (Grüne)? Von all den anderen ganz zu schweigen, die sich im Auftrag kleinerer Parteien abmühen. Sie suchen und finden ihre Sympathisanten auf den Markplätzen, an Infoständen, aber die großen Massen werden damit natürlich nicht erreicht.

Da wäre es sicherlich hilfreich, wenn sie Veranstaltungen mit zugkräftigen Namen präsentieren könnten. Das ginge auch in Pandemie-Zeiten. Doch die Einzigen, die so etwas in diesen Wochen wagen, sind die Grünen, die in Ulm immerhin die erste Kanzlerkandidatin ihrer Geschichte aufbieten. 1000 Menschen können kommen.

Die CSU sollte ihren Kandidaten besser unterstützen

Andere Parteien lassen ihre Kandidaten weitgehend im Regen stehen. Der SPD-Mann Brunner kämpft tapfer, aber auf sich allein gestellt, zumal er nicht mal einen Platz auf der Landesliste hat. Und die CSU? Die hätte es im Wahlkreis 255 am allernötigsten, mit Promipower für ihren Kandidaten zu werben. Alexander Engelhard muss auf dem Scherbenhaufen, den ihm Masken-Schorsch Nüßlein hinterlassen hat, verlorengegangenes Vertrauen in die Partei zurückholen. An ihm sollte es nicht liegen, denn mit seiner maximal bodenständigen Art - Defizite in der Rhetorik eingeschlossen - und einer glaubhaften Aufrichtigkeit ist er das absolute Gegenteil des aalglatten Vorgängers. Doch er tut sich - umständehalber - schwer, das möglichst vielen Menschen zu zeigen. Da wäre prominente Schützenhilfe nötig. Ausgerechnet in einem Wahlkreis, welcher der CSU einen ihrer größten Skandale der jüngeren Zeit beschert hat, bringt die Partei keine vernünftige Unterstützung zustande. Stattdessen darf Polit-Rentner Theo Waigel erzählen, wie das damals mit den US-Kasernen war. Ganz schön wenig. Darf das eigentlich wahr sein, dass man solchen Leuten wie Beatrix von Storch, die schon mal vom "Feuer frei!" an der Grenze schwadronierte, das Feld überlässt? Die AfD will sie in Neu-Ulm auftreten lassen. Die CSU bietet dagegen ... nichts.

