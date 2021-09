Das Wahl-Ergebnis ist ein Geschenk für Alexander Engelhard (CSU)

Plus Überraschend deutlich holt Alexander Engelhard im Wahlkreis Neu-Ulm das Direktmandat für die CSU. Das ist in erster Linie ein persönlicher Sieg.

Wer kann schon von sich behaupten, zum Geburtstag von etwa 70.000 Menschen ein Geschenk bekommen zu haben? Es waren zwar nur zwei Striche mit einem Kugelschreiber, die zusammen ein Kreuz bilden, doch das ist eine reiche Bescherung für Alexander Engelhard. Der CSU-Direktkandidat im Bundeswahlkreis Neu-Ulm, der ausgerechnet am Wahlsonntag seinen 49. Geburtstag feierte, bekam damit die Fahrkarte nach Berlin. Es war zwar kein Präsent mit einem goldenen Schleifchen, aber an den Umständen gemessen eines mit einem silbernen: Engelhard sollte die Scherben, die sein Vorgänger Georg Nüßlein hinterlassen hatte, wieder zusammenkehren.