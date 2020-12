06:00 Uhr

Kommt irgendwann Tempo 30 für die ganze Neu-Ulmer Innenstadt?

Plus Eine „Shared Space“-Zone für Neu-Ulm ist vorerst vom Tisch. Ziel der Stadt bleibt aber eine Temporeduzierung in der Innenstadt.

Von Michael Ruddigkeit

Die Augsburger Straße und die Ludwigstraße als Orte zum Flanieren und Bummeln: Mit dieser Idee wollten die FWG-Fraktion und mehrere Grünen-Stadträte in Zeiten von Corona ein Zeichen setzen und einerseits den Bürgern etwas Besonderes bieten, andererseits Einzelhändler und Gastronomen unterstützen. Ermöglichen sollte das eine „Shared Space“-Zone in der Innenstadt, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind.

Kurzfristig, also noch in der Adventszeit, wird daraus nichts, wie die Antragsteller jetzt im Bauausschuss erfuhren. Doch eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Innenstadt bleibt für die Stadtverwaltung durchaus ein Ziel.

Die Neu-Ulmer Citymanagerin und der Verein "Wir in Neu-Ulm" (WIN) zeigen sich angetan von der Idee

„Unsere Intention war es, einfach mal etwas Überraschendes zu machen“, sagte Christine Richtmann über den Antrag der FWG-Fraktion und der Grünen. Mit dem Ziel, den Verkehr langsamer zu machen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Bei den Einzelhändlern sei die Idee gut angekommen. Das hatte zuvor auch die Neu-Ulmer Citymanagerin Ina-Katharina Barthold bestätigt, die in einer Pressemitteilung schrieb: „Für die Gastronomie und den Einzelhandel ergäben sich sehr gute Möglichkeiten, sich zu präsentieren und auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Stände auf den Gehsteigen, wo Getränke und Speisen zum Mitnehmen angeboten werden, würden die Stadt beleben.“ Gerade in diesen Zeiten fehle den Menschen das freie Flanieren und Verweilen.

Die Stadt Neu-Ulm kann eine Hauptverkehrsstraße nicht einfach zu einer verkehrsberuhigten Zone machen

Mit ihrem Vorschlag für eine Belebung der Innenstadt stießen die Antragsteller auch bei Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) auf offene Ohren. Denn sie mache es fertig, „wenn man merkt, dass halt so gar nichts geht“, sagte Albsteiger mit Blick auf die Lichtchoreografie und den „Weihnachtsmarkt to go“ am Rathausplatz, die wegen Corona kurzfristig wieder abgeblasen werden mussten. Das Problem beim „Shared Space“ sei jedoch: „Es fehlt schlicht die Ermächtigungsgrundlage für eine solche Anordnung.“ Sprich: Die Stadt kann nicht einfach die Straßenverkehrsordnung aushebeln und aus einer Hauptverkehrsstraße mit 8000 Fahrzeugen am Tag eine verkehrsberuhigte Zone machen – auch nicht ausnahmsweise und erst recht nicht so kurzfristig. Denn ein solches Vorhaben erfordere einen hohen Abstimmungsbedarf.

„Wir finden die Idee durchaus charmant“, sagte Susanne Salzmann (CSU) über „Shared Space“ oder eine Begegnungszone in der Innenstadt. Ein Problem sei jedoch, dass in der Augsburger Straße und der Ludwigstraße Hunderte Busse unterwegs seien. Und: „Wir müssten Parkplätze opfern.“ Außerdem hätte eine Begegnungszone im Advent einen Eventcharakter und das sei angesichts der hohen Corona-Fallzahlen derzeit nicht möglich. Alfred Schömig (FDP) schlug vor, nächstes Jahr wenigstens mit einer Beschränkung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 anzufangen.

In Zukunft soll es in der Neu-Ulmer Innenstadt ein einheitliches Tempolimit geben

„Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen“, sagte Stadtbaudirektor Markus Krämer. „Einfach so Tempo 30 einzuführen, das geht nicht.“ Auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung sei das für die stark befahrenen Innenstadtstraßen nicht möglich. Möglicherweise aber über ein städtebauliches Konzept – also mittelfristig. Um einen Flickenteppich mit verschiedenen Regelungen zu vermeiden, möchte die Verwaltung die Geschwindigkeitsreduzierungen in der Innenstadt ohnehin möglichst vereinheitlichen. Tempo 30 oder sogar 20 könnte das Ziel für die Zukunft sein. In diesem Zusammenhang könnte auch der „Shared Space“-Gedanke aufgegriffen werden.

Krämer will zudem prüfen lassen, ob eine Temporeduzierung im Rahmen einer Veranstaltung möglich ist. So etwas kurzfristig zu machen, sei problematisch, gab OB Katrin Albsteiger zu bedenken. Sie werde großes Augenmerk auf das Thema Sicherheit legen. Auch den Busverkehr müsse man berücksichtigen. Gegebenenfalls müsse der Fahrplan geändert werden, wenn die Busse langsamer fahren müssen. „Der Teufel steckt im Detail.“

