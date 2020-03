vor 21 Min.

Kommunalwahl 2020: Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Holzheim

Wahlergebnisse: Am 15. März findet die Kommunalwahl 2020 in Holzheim statt. Nach der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl finden Sie hier die Ergebnisse.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Kommunalwahl 2020: Auch in Holzheim im Kreis Neu-Ulm findet am 15. März die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl statt. Die amtierende Bürgermeisterin Ursula Brauchle wird daran allerdings nicht teilhaben. Sie will sich neuen Projekten widmen.

Wann gibt es die ersten Wahlergebnisse? Wie sahen die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahl aus? Hier die Antworten und alle Infos zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl 2020 in Holzheim.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Holzheim: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

In ganz Bayern wird am 15.03.2020 gewählt - auch in Holzheim. Erste Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 wird es vermutlich bereits am Abend des Wahltages geben. Die Wahllokale haben an dem Sonntag im März von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ergebnisse gibt es nach den ersten Auszählungen hier:

Ursula Brauchle wird nicht nicht zur Bürgermeister-Wahl antreten. "Es gibt im Leben auch noch andere Dinge und Aufgaben. Irgendwann reicht es eben", begründete die 64-Jährige ihre Entscheidung. Seit 2012 ist sie die Chefin im Holzheimer Rathaus.

In Holzheim im Landkreis Neu-Ulm leben unter 2000 Einwohner. Da die Anzahl der Gemeinderäte von der Einwohnerzahl abhängig ist, werden 12 Sitze gewählt.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Holzheim vor sechs Jahren

Bei der vergangenen Gemeinderatswahl in Holzheim konnte sich die CSU die meisten Sitze im Gemeinderat sichern. Die Wahlbeteiligung lag bei der Kommunalwahl 2014 bei 49,4 Prozent. Hier die Ergebnisse (Quelle: Bayerisches Landesamts für Statistik):

/Dorfgemeinschaft: 74,4 %, 9 Sitze Unabhängige Wähler/ SPD : 25,6 %, 3 Sitze

