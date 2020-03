vor 32 Min.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 für Elchingen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Elchingen: Die Ergebnisse finden Sie nach der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl bei uns.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Elchingen: Nach der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl am 15. März sehen Sie hier die aktuellen Wahlergebnisse. Infos gibt es bereits jetzt.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Bei der Kommunalwahl 2020 steht auch in Elchingen im Landkreis Neu-Ulm die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. An welchem Datum liegen die Ergebnisse vor? Sind bereits Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 bekannt? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu den Wahlergebnissen der vergangenen Kommunalwahl.

Kommunalwahl 2020 in Elchingen: Aktuelle Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Kommunalwahl 2020 in Elchingen findet am 15. März statt. Erste Ergebnisse wird es dann vermutlich bereits am Abend des Wahltages geben. Gewählt werden kann von 8 bis 18 Uhr. Sobald erste Ergebnisse feststehen, werden Sie hier informiert:

Joachim Eisenkolb ist seit 2008 der Chef im Elchinger Rathaus und wird auch bei der Kommunalwahl 2020 antreten. Elchingen im Kreis Neu-Ulm ist eine Gemeinde mit fast 9500 Einwohnern und da die Anzahl der Gemeinderäte von der Einwohnerzahl abhängig ist, werden 20 Sitze gewählt.

Ergebnis der Gemeinderatswahl in Elchingen: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

In der Gemeinderat-Wahl 2014 in Elchingen erhielt die CSU fast 27 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von den Freien Wählern mit 22,7 Prozent. Beide Parteien haben jeweils fünf Sitze im Gemeinderat. 61,4 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Wahl teil. Hier die Ergebnisse im Überblick, basierend auf den Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik:

CSU : 26,9 %, 5 Sitze

: 26,9 %, 5 Sitze Freie Wähler : 22,7 % 5 Sitze

: 22,7 % 5 Sitze Dorfgemeinschaft Oberelchingen: 15 %, 3 Sitze

Unabhängige Freie-Wähler-Gemeinschaft: 15 %, 3 Sitze

DIE EULE- Elchinger Umweltliste: 15 %, 3 Sitze

SPD : 5,6 %, 1 Sitz

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen