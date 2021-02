12:00 Uhr

Kontrollen im Landkreis Neu-Ulm: Etliche verstoßen gegen die Corona-Regeln

Nicht alle Menschen im Landkreis Neu-Ulm halten sich an die Corona-Regen. Deshalb muss immer wieder die Polizei eingreifen.

Am Wochenende hat die Polizei wieder etliche Menschen erwischt, die gegen die geltenden Corona-Auflagen verstießen. Hier ein Überblick.

Auf auffälligsten war wohl eine illegale Veranstaltung in Illertissen. Dort trafen sich am Samstagnachmittag 18 Personen, die einem Heiratsantrag beiwohnen wollten. Jetzt haben sie eine Anzeige am Hals. In Bellenberg und Vöhringen wurden in der Nacht zum Samstag zwei Autos angehalten, weil die Insassen gegen die Ausgangssperre verstoßen hatten. Am Samstagabend wurde ein Schnellimbiss in Weißenhorn einer Polizeikontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Betreiber zwei Kunden am Tresen bediente und hierbei keinen Mund-Nasen-Schutz trug und auch sonst keine Vorkehrungen zur Vermeidung von Infektionen traf.

Illegales Familientreffen mit Heißgetränken

Am Samstagabend gegen 22 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto in Senden, das gerade auf ein Tankstellengelände fuhr. Die zwei Männer gaben an, lediglich Zigaretten kaufen zu wollen. Ihnen war allerdings bekannt, dass dies wegen der geltenden Ausgangssperre nicht erlaubt war.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag ein Haus in Weißenhorn. Dabei traf sie bei der dort lebenden Familie eine weitere Familie mit zwei Kindern an, die zu Besuch war. Im Polizeibericht heißt es wörtlich: "Alle Personen saßen mit Heißgetränken im Wohnzimmer zusammen. " Nun droht eine empfindliche Geldbuße. Im Neu-Ulmer Stadtgebiet erwischten Polizeistreifen insgesamt vier Personen, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht an das Ausgehverbot gehalten hatten. (AZ)

