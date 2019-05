vor 5 Min.

Konzert im Ulmer Zelt: Get Well Soon, beste Version

Große Besetzung, großer Pop: Konstantin Gropper spielt mit seiner Big Band Songs über und gegen das Grauen in der Welt. Zum Finale wird es sogar ein bisschen erbaulich.

Von Marcus Golling

Konstantin Gropper hat viele Gesichter: der geschniegelte Dandy, der enthemmte Indie-Rocker – und jetzt auch noch der schwäbische Frank Sinatra. Beim Konzert seiner Get Well Soon Big Band im Ulmer Zelt zeigt der aus Erolzheim im Illertal stammende Sänger und Songschreiber, warum er eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Szene ist: Sein edler, cineastischer Kammerpop ist, dargeboten von der großen Besetzung, noch besser.

Wobei es „Big Band“ nicht ganz trifft, eher schon ist es ein achtköpfiges Kammerorchester, das Gropper bei diesem Konzert begleitet: ein Streichquartett plus vier Bläser. Den Chef und seine fünfköpfige Stammband dazugerechnet, stehen beziehungsweise sitzen also 14 Musiker auf der Bühne – mehr Band fürs Geld bekommt man im Zelt selten. Dafür geht es im Zuschauerraum luftig zu: Rund 400 Fans sind es, die das Quasi-Heimspiel des 36-Jährigen in Ulm verfolgen. Anderswo in Deutschland sind es oft mehr (siehe: Prophet in der eigenen Heimat), aber die Atmosphäre und die Chemie, die stimmen im Zelt. Was angesichts der Tatsache, dass vor allem die Songs vom jüngsten Get Well Soon Album „The Horror“ stammen und von Angst, Schrecken und Albträumen erzählen, fast widersinnig ist.

Auf "The Horror" gibt es unter anderem zu Hermann Göring nach Hause

Mit der Big Band kann Gropper auch live das aufführen, was er auf der Platte schon gezeigt hat. Auf dieser croont und falsettiert er zu dunklem Gebläse und Thriller-Streichern – und besucht so unwirtliche Orte wie Hermann Görings Villa ohne einen Park bei Nacht. Die Bläser, die Streicher, sie sind keine Bombastlieferanten, sondern gleichwertige Begleiter, die auch bei den älteren Songs eine Bereicherung sind: „Roland I Feel You“ ist mit den kleinen Flötensprengseln und der gestopften Trompete gleich noch einmal so gut. Und „You / Aurora / You / Seaside“ von Groppers Debüt bekommt von hinten einen Balkan-Brass-Schub, an dem auch der US-Indie-Kollege Beirut seine Freude hätte. Unter den Streichern versteckt sich dazu der Sänger Sam Vance-Law, der einmal den Geigenbogen weglegt und zu einem Duett („Nightmare #2“ ) mit nach vorne tritt.

Knapp zwei Stunden musiziert die Get Well Soon Big Band im Zelt und durchmisst dabei das ganze Spektrum der Musik ihres Kopfes: von ganz zart bis krachend laut, vom Love-Song bis zur, nun ja, erbaulichen Polit-Hymne. „So join hands / In horror unite / Together let’s dance / In darkest night“, singt Gropper bei „Convenient Truth“, die Arme kämpferisch in die Luft gereckt. Musik ist das beste Mittel gegen das Grauen der Welt. Besonders die von Get Well Soon.

