Konzert in Ulm: Mit den besten Empfehlungen der Queen

Sie haben schon öfter für die Royal Family gesungen – und jetzt auch in der Ulmer St.-Georgs-Kirche: das Ensemble The Queen’s Six aus Windsor.

Das A-cappella-Ensemble The Queen’s Six zeigt in St. Georg große Sangeskunst und ein spannendes Repertoire.

Von Florian L. Arnold

Dieses Konzert in St. Georg beschreibt man am besten vom letzten Augenblick her: Da stehen die Gäste in der voll besetzten Kirche auf und bejubeln die Musiker des Abends, ein frenetischer Applaus, der lang anhält. Die Musiker, das sind die The Queen’s Six, ein international renommiertes A-cappella-Ensemble aus Windsor Castle. Vor zehn Jahren traten die sechs jungen Männer erstmals gemeinsam auf und festigten schnell ihren Ruf als herausragende Vertreter ihres Fachs.

Gegründet anlässlich des 450. Krönungsjubiläums von Königin Elizabeth I., singen The Queen’s Six regelmäßig bei Gottesdiensten in Windsor, häufig vor dem britischen Königshaus. Auch bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle hatte das Sextett einen Einsatz. „Dedicated Folk“ lautet der Titel des Jubiläumsprogramms, mit dem die Sänger nun Deutschland bereisten und worin sie eine mitreißende Mischung aus Alter Musik und modernen Werken servieren, das ganze dann auch noch mit feinem britischem Humor garniert. Man blicke nur einmal auf die Homepage der sechs Sänger um zu erkennen, dass es bei aller musikalischen Perfektion immer auch um diesen Schuss Humor geht – wie Popstars treten sie nur mit ihren Vornamen Dan, Tim, Nick, Dom, Andrew und Simon auf.

Schon mit dem ersten Lied von William Byrd, „Oh Lord, Make Thy Servant Elisabeth Our Queen“, machte das Ensemble klar, dass hier nur Erstrangiges zu hören sein wird. Feinste Ausgestaltung in den polyfonen Werken, eine ungeheure Spannbreite im Volumen und Ausdruck – ganz ohne klangtechnischen Firlefanz füllten die Stimmen der Profis den Kirchenraum. Ergreifend auch die beiden Motetten mexikanischer Komponisten: Hernando Franco und Miguel Dallo y Lana sollte man sich einmal merken, zumal deren Werke in der Umsetzung der „Six“ in gleichem Maße anrührend und musikalisch perfekt erklangen.

„Dedicated Folk“ präsentierte natürlich auch „Volkslieder“, wobei hier natürlich traditionelles Liedgut und althergebrachte Melodien gemeint sind. Gänsehaut hatte garantiert jeder Zuhörer beim todtraurigen „Dying Soldier“, und der Spiritual „Didn’t My Lord Deliver Daniel“ im Arrangement von Paul Hart blieb der Vorlage treu, die tiefen Schmerz und Zuversicht transportiert. Ein Höhepunkt des Abends: Die St.-Georgs-Chorknaben sangen gemeinsam mit dem königlichen Sextett Werke von Thomas Tallis und John Rutter; Letzterer ist als Gegenwartskomponist immer für eingängige Melodien und packende Emotionalität gut. Der Chor mitsamt Leiter Thomas Stang bekam auch prompt das höchste Lob der Queen’s Six: Man singe oft und gerne mit Chorknaben, diesmal aber sei es ein ganz herausragendes Erlebnis gewesen – die Ulmer sollten sich „glücklich schätzen“. Zwei Premieren hatte das Programm zu bieten. Nico Muhly schrieb den Sängern „God Will Be Their Light“ aufs Stimmband, eine dynamische, an historischen Klangvorbildern orientierte Hymne und „Hauskomponist“ Philip Moore steuerte das packende „Clap Your Hands“ bei.

Mit heiteren und überaus abwechslungsreichen Folksong-Bearbeitungen sowie hinreißend originellen Interpretationen von Jazz- und Popstandards endete der Abend. Lange in Erinnerung dürfte Richard Rodney Bennetts Bearbeitung von „Blue Skies“ bleiben: In Moll gesetzt, machte der legendäre Komponist aus dem Irving-Berlin-Klassiker eine melancholisch-eindrückliche Fanfare. Und Michael Jacksons „Thriller“ erwies sich in Tim Carlestons Bearbeitung ebenso a-cappella-würdig wie das Burt Bacharach-Medley.

Es ist zu wünschen, dass die sechs Sänger bald wieder in Ulm zu hören sind. Hier kommt alles zusammen: die höchste Sangeskunst, die pure, helle Freude an der Musik und aufregendes Repertoire. Ein wahrer Höhepunkt im regionalen Konzertgeschehen.

