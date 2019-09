vor 36 Min.

Konzert zum Stadtjubiläum: So weltgewandt und bunt ist Neu-Ulm

Instrumente aus Fernost, ein Vaterunser auf Suaheli und ein bisschen Hollywood: Das große Konzert „Erhebende Vielfalt“ wird im Edwin-Scharff-Haus seinem Namen absolut gerecht.

Von Ralph Manhalter

Gunther Nickles wunderte nichts mehr: „Der Märchenkönig hat Neu-Ulm zur Stadt erhoben.“ Damit sei alles erklärt, resümierte der Schauspieler, der am Sonntagabend durch das Jubiläumskonzert im Edwin-Scharff-Haus führte. „Erhebende Vielfalt“ lautete der poetische Name der gut dreistündigen Veranstaltung. Und das, was die Besucher des ausverkauften Saals zu hören – und zu sehen – bekamen, brauchte sich hinter dem ambitionierten Motto in keiner Weise verstecken.

Vier Chöre wirken beim Konzert im Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm mit

Da genügte allein schon die Tatsache, dass mit Vocalica, der Sängergesellschaft Neu-Ulm, dem Kreischor des Sängerkreises Iller-Roth-Günz sowie dem Internationalen Kinderchor und Jugendchor Ulm/Neu-Ulm eine wahre Stimmgewalt aufgeboten wurde. In diesem Zusammenhang darf dem Chorleiter und Dirigenten Markus Romes ein großes Lob zuteilwerden: Er hat die verschiedenen Chöre zu einer harmonischen, grandiosen Einheit zusammengefügt. Klangstark und abgestimmt bis ins feinste Detail präsentierte sich ebenfalls das Orchester der AG Heimatklänge; die rund 40 Musiker führten den Besucher durch die Kulturen der Welt.

Dass hierbei Instrumente zum Einsatz kamen, welche in unseren Breiten alles andere als geläufig sind, erweiterte das Spektrum der Vielfältigkeit. So hat wohl mancher erstmals ein Erhu klingen hören, laut Internet eine „zweisaitige, mit dem Bogen gestrichene Röhrenspießlaute“, die vor allem in der chinesischen Musik zum Einsatz kommt. Aber auch das melancholisch und dennoch inbrünstig durch den Solisten Mohammed Alouf vorgetragene arabisch-andalusische „Lammâ badâ yatathannâ“ ging unter die Haut, ebenso wie die Vertonung des Vaterunser auf Suaheli, voluminös, andächtig präsentiert von Bestman Hamilton.

Es geht in Neu-Ulm von Leonardo da Vinci zu Hermann Köhl

Dabei verlor die Reise um die Welt nie den Bezug zur gefeierten Jubilarin: Ob in Italien Leonardo da Vinci gewürdigt wurde, der ja in gewisser Weise als Vordenker der Pioniere Berblinger und Köhl gelten kann, oder das berühmte Duett „America“ aus der „West Side Story“ erklang – Letzteres im Übrigen sowohl stimmlich als auch schauspielerisch grandios dargebracht von Karin Bauer und Sonja Stopp. Immer galt es, die Verflechtungen und Internationalität der jungen Stadt hervorzuheben. Nachdenkliche, manchmal launige Texte gaben Denkanstöße.

Lesen Sie auch: Mehr als 10 000 Besucher: Ein Streifzug durch die Kulturnacht 2019

Nickles der Verwandlungskünstler: Egal ob als Ozeanflieger Köhl oder in Gestalt eines Maori-Häuptlings mit tätowiertem Körper, die Interaktion zwischen dem Schauspieler und den Dirigenten war ein Genuss. Die Musik zu „Operation Walküre“, der Hollywood-Verfilmung des Stauffenberg-Attentats, erinnerte hingegen an die dunklen Stunden nicht nur Neu-Ulms, ebenso wie der aus Finnland stammende „Valse Triste“ die Trostlosigkeit der Kriegszeit spürbar verkörperte. Aber war trotz melancholischer Klänge nicht auch ein wenig Optimismus vernehmbar? Die Töne wurden freudiger, schneller; das Leben geht weiter. Der folgende Mambo aus Venezuela forderte wieder Lebensfreude ein, den Blick auf die Gegenwart gerichtet.

Romes, im Frack, beherrschte das Spiel mit Orchester, Chor und Publikum. Letzteres forderte in Wogen der Begeisterung eine dreifache Zugabe. Die Standing Ovations bestätigten den Erfolg dieses internationalen Konzertes. Neu-Ulm ist wahrhaft bunter und vielfältiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Der Lateiner würde sagen: Quod erat demonstrandum – was zu beweisen war.

Das Jubiläumskonzert wird am Samstag, 28. September, um 19 Uhr nochmals im Edwin-Scharff-Haus aufgeführt. Eintrittskarten sind bei den üblichen Vorverkaufstellen erhältlich, unter anderem im Service-Center Neue Mitte und bei Blende 22 in Neu-Ulm.

Das könnte Sie auch interessieren: