12:05 Uhr

Konzertabsage? - Ratiopharm-Arena will R. Kelly nicht mehr

Wird das Konzert des US-Sängers in Neu-Ulm abgesagt? Nach der Missbrauchsanklage gegen R. Kelly will der Hallenbetreiber den Vertrag mit dem Veranstalter kündigen.

Von Marcus Golling

Plötzlich war die Veranstaltung verschwunden: Seit Montagvormittag ist auf der Website der Ratiopharm-Arena keine Rede mehr von einem Auftritt des derzeit in Untersuchungshaft sitzenden US-Sängers R. Kelly. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte Prokurist Richard King, dass vonseiten des Hallenbetreibers der Vorverkauf für das für 12. April geplante Konzert eingestellt wurde. Das Unternehmen zieht damit die Konsequenzen aus den jüngsten Ereignissen.

Konzert von R. Kelly in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm soll ausfallen

Der erfolgreiche R&B-Sänger („I Believe I Can Fly“) hatte sich am Freitag in Chicago der Polizei gestellt, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden war. Der 52-Jährige ist nach Medienberichten wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt. Drei der vier Opfer waren zum Zeitpunkt der Taten offenbar noch keine 17 Jahre alt.

Gegen Kelly gibt es schon seit zwei Jahrzehnten immer wieder ähnliche Vorwürfe. In einer vor wenigen Wochen veröffentlichen TV-Dokumentation mit dem Titel „Surviving R. Kelly“ hatten mehrere Frauen den Sänger schwer beschuldigt.

Zuletzt war zudem ein Video aufgetaucht, dass Kelly beim Sex mit einer Minderjährigen zeigen soll. Welche Rolle diese für die neue Anklage spielt, ist noch unklar. Kelly befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, angeblich ist er nicht in der Lage, die festgesetzte Kaution von 100.000 US-Dollar aufzubringen.

Ratiopharm-Arena hat ein Kündigungsrecht - unter bestimmten Umständen

„Wir beobachten selbstverständlich in relevanten Medien die gegebenenfalls für uns vertraglich relevanten Meldungen bezüglich früherer oder aktueller Vorwürfe gegen R. Kelly“, so Arena-Prokurist King in einer schriftlichen Antwort an unsere Redaktion. Ob das Konzert nun tatsächlich abgesagt wird, steht noch nicht fest. Laut King prüft der Hallenbetreiber derzeit, inwieweit dies möglich ist.

Wie von unserer Redaktion berichtet, hat dieser als Vermieter gegenüber dem Veranstalter, der Firma Bernard Events aus Schorndorf bei Stuttgart, ein einseitiges Kündigungsrecht. Dieses gilt nach Angaben der Neu-Ulmer für den Fall, dass Kelly rechtskräftig verurteilt wird oder er (beziehungsweise sein Management) Anschuldigungen zugeben.

R.Kelly-Konzert in Neu-Ulm: Verantwortliche der Ratiopharm-Arena wollen Notbremse ziehen

Der jüngste Schritt der Ratiopharm-Arena zeigt aber, dass deren Verantwortliche nach den jüngsten Ereignissen im Fall R. Kelly die Notbremse ziehen wollen – wie es zuvor schon die Hallenbetreiber in Sindelfingen getan hatten, wo das Konzert vor der Verlegung eigentlich stattfinden sollte.

Diese hatten dies auch auf öffentlichen Druck hin getan: So fordert die Online-Petition „#rkellystummschalten“, initiiert von der Moderatorin Salwa Houmsi und dem DJ-Kollektiv „Hoe_mies“, die Absage der beiden Deutschland-Konzerte des US-Sängers. Mittlerweile haben sich dieser rund 240000 Menschen angeschlossen.

Ob R. Kelly im April überhaupt nach Deutschland kommen kann, ist derzeit ohnehin fraglich. Denn selbst wenn er auf Kaution freikommt, muss er seinen Pass abgeben. Damit kann und darf er die Vereinigten Staaten bis auf Weiteres nicht verlassen.

Lesen Sie auch: Konzert von R. Kelly: Die Arena sendet ein falsches Signal

Themen Folgen