13.12.2019

Kostenlos parken in der Innenstadt

Ausnahme gilt in Senden bis 6. Januar

An vielen Orten dürfen Autofahrer in der Adventszeit kostenlos parken oder aber kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Die Stadt Senden zieht in dieser Sache auch mit. Nachdem Autofahrer ihre Fahrzeuge wie berichtet bereits an Adventssamstagen für zwei Stunden kostenlos in der Innenstadt abstellen dürfen, gilt diese Regelung nun für alle Tage bis zum Montag, 6. Januar. Die CSU hatte diesen Antrag gestellt, der Stadtrat hat dem jüngst zugestimmt.

Damit ist das Parken in der Innenstadt bis einschließlich 6. Januar kostenlos – die Höchstparkdauer beträgt jedoch zwei Stunden. So soll die Innenstadt attraktiver für die Bürger werden, was auch den dort ansässigen Geschäftsleuten zugutekommen soll. In dem Zusammenhang soll die Verwaltung zeitnah prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Innenstadt in Zeiten der Bauarbeiten am Bahnübergang generell zu stärken. Dies werde ohnehin geprüft, es sei eine selbstverständliche Aufgabe der Stadt, sagte Bürgermeister Raphael Bögge. Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) begründete in die Ratsrunde, mit Beschluss des Antrags werde das Gremium besser von der Verwaltung über die Maßnahmen informiert. Bögge nahm den Auftrag mit. 30000 Euro seien im Haushalt übrig, diese Summe könne man zur Stärkung des Handels in der Innenstadt während der Bauphase verwenden. (cao)

