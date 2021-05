vor 32 Min.

Kraan feiert Jubiläum: Die Ulmer Band wurde vor 50 Jahren gegründet

Hellmut Hattler (geboren am 12. April 1952 in Ulm) ist der bekannteste Ulmer Jazz- und Rockbassist..

Plus Kraan, die Ulmer deutsche Jazzrock-Band, die seit den 1970er Jahren zu den bekanntesten Vertretern des Genres in Deutschland gehörte, feiert Jubiläum.

Von Dagmar Hub

Manchmal sind es ganz unscheinbare Momente, die - rückwärts gesehen - ein ganzes Leben entschieden und prägten. Bei Hellmut Hattler ist es jener Tag, an dem die Brüder Jan und Peter Wolbrandt nach dem Umzug ihrer Familie von Düsseldorf nach Ulm ihren ersten Tag am Gymnasium hatten. Jan kam in Hattlers Klasse und wurde neben den großen blonden Hellmut gesetzt. Ohne diese Begegnung hätte es die Band Kraan nie gegeben, jene Band, die in den 70er und 80ern zu den berühmtesten experimentellen und improvisationsgeprägten deutschen Jazzrock-Bands gehörte.

Themen folgen