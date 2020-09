10:31 Uhr

Krankenstand sinkt während der Corona-Krise in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis

Die Krankenkasse DAK veröffentlicht Zahlen zum Krankenstand in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Warum sich Berufstätige in Ulm krankmelden.

Der Krankenstand in der Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis ist im ersten Halbjahr 2020 gesunken. Nach Angaben der Krankenkasse DAK, die in Stadt und Landkreis rund 15.000 Versicherte hat, nahm die Zahl der Erkrankungen während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte ab.

Mit 3,7 Prozent gab es in der Region einen etwas höheren Krankenstand als im baden-württembergischen Landesdurchschnitt (3,5 Prozent). Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 37 krankgeschrieben.

Fehltage bei psychischen Erkrankungen stieg am stärksten an

Die Fehltage bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen stiegen am stärksten von allen Diagnosen um 48 Prozent an. Weniger Fehlzeiten entfielen auf Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenleiden. Sie sanken zwar um sieben Prozent, haben aber nach wie vor den größten Anteil am Krankenstand in der Region.

Patienten mit leichten Erkältungssymptomen konnten sich von März bis Ende Mai telefonisch krankschreiben lassen. Der DAK-Gesundheitsreport zeigt, dass die Fehlzeiten bei Atemwegserkrankungen in der Region im Vergleich zum Vorjahr zwar um sechs Prozent zunahmen, aber immer noch unterhalb des Wertes aus dem Grippejahr 2018 lagen. „Aus unserer Sicht ist das ein klarer Beleg dafür, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungsgeschehen sehr sinnvoll sind“, sagt Verena Czasch von der DAK. Man müsse die Ansteckungsgefahr für das Praxispersonal und andere Patienten mit bedenken. Neue Formen der Kommunikation seien ein wichtiger Fortschritt.

Die Vollauswertung des gesamten Jahres 2019 zeigt, dass sich mehr als die Hälfte aller Fehltage auf drei Krankheitsarten zurückführen lassen: Muskel-Skelett-Probleme (20 Prozent), Atemwegserkrankungen (knapp 16 Prozent) und psychische Leiden (rund 15 Prozent). Die DAK-Gesundheit ist eine der größten Krankenkassen Deutschlands. Sie hat 680.000 Versicherte in Baden-Württemberg, davon rund 15.000 im Stadtkreis Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. (az)

