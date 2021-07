Kind bei Unfall in Hochdorf schwer verletzt: Autofahrerin kann nicht mehr bremsen

In Hochdorf kommt es zu einem Unfall. Ein fünf Jahre alter Junge wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Hochdorf im Kreis Biberach ist ein Fünfjähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnte eine Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Demnach fuhr eine 36-Jährige gegen 12.30 Uhr in Richtung Schweinhausen, als plötzlich ein Kind die Straße überquerte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Der trug dabei schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte den Fünfjährigen in eine Klinik. Der Sachschaden am Auto blieb laut Polizei gering. (AZ)