vor 33 Min.

Kreiskämmerer wehrt sich gegen Kritik

Kraft: Der Landkreis ist nicht bankrott

Auch wenn es wohl Wahlkampfgeplänkel war, so will der Kreiskämmerer Mario Kraft diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen: Der Landkreis Neu-Ulm sei mitnichten bankrott, beteuert der oberste Finanzhüter im Landratsamt, und er befinde sich auch nicht in finanzieller Schieflage. Damit reagiert er im Gespräch mit unserer Zeitung auf eine Attacke des Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzenden Kurt Baiker. Der hatte in der letzten Sitzung des Jahres genau dies behauptet und gesagt: „In der freien Wirtschaft würde man uns empfehlen, Insolvenz anzumelden.“Anlass für die Kritik war der Jahresabschluss 2018, den der Kämmerer dem Gremium vortrug. Er weist ein Minus von 11,5 Millionen Euro auf.

Nach Darstellung von Kraft sind die Verbindlichkeiten des Landkreises in den vergangenen Jahren sogar gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung pendelt sich seiner Schätzung nach zum Jahresende bei 102 Euro ein, 2018 betrug sie noch 120 Euro, was damals bereits um 60 Euro unter dem bayerischen Landesdurchschnitt lag. Weiterhin komme der Landkreis für die Verbindlichkeiten der Kliniken auf, die unter anderem durch langfristig wirksame Bau- und Modernisierungsinvestitionen seit 2005 aufgelaufen sind. In einer vom Landkreis verschickten Mitteilung heißt es wörtlich: „Diese Investitionen haben dazu geführt, dass die Klinikgebäude heute fast allesamt modern ausgestattet und in einem guten bis sehr guten Zustand sind. Dass Landkreise für Investitionen in Gebäude langfristige Kredite aufnehmen ist völlig normal und wird auch in unseren Kommunen des Landkreises so gehandhabt.“

Sollte der Kreistag die Haushaltsplanung für 2020 absegnen, dann geht Kraft davon aus, dass der Gesamtschuldenstand auf ein Niveau sinke, „das so niedrig sein wird, wie seit 2004 nicht mehr“.

In der vom Landratsamt verbreiteten Mitteilung steckt auch eine gute Nachricht für die Kämmerer der Städte und Gemeinden: Nach „aktueller Planung“ sei daran gedacht, die Kreisumlage im nächsten Jahr zu senken, was zu einer „spürbaren Entlastung der Landkreiskommunen“ führen werden. Wegen der Klinikkrise war diese Abgabe an den Landkreis 2017 um drei Prozentpunkte erhöht worden. (hip)

